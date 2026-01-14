‘아기맹수’ 김시현, ‘흑백2’ 셰프들 총출동…미녀 셰프 투샷 화제

사진= 김시현 SNS

넷플릭스 예능을 통해 얼굴을 알린 ‘아기맹수’ 김시현 셰프가 근황을 전했다.

김시현은 14일 자신의 SNS를 통해 “‘흑백요리사 2’ 진짜진짜 마지막 날♥ 셰프님들과 제대로 인사 못 나누고 헤어진 게 너무 아쉬웠는데 이런 좋은 자리 덕분에 직접 뵙고 인사드릴 수 있어서 정말 감사했습니다!”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 넷플릭스 오리지널 예능 흑백요리사2 시즌1과 시즌2 출연 셰프들이 한자리에 모인 모습이 담겼다. 김시현은 해당 자리에서 셀카를 찍으며 반가운 재회를 기록했다.

특히 시즌1 출연자인 ‘중식여신’ 박은영 셰프와 함께 브이 포즈를 취한 투샷이 눈길을 끌었다. 두 사람은 밝은 미소로 화기애애한 분위기를 연출하며 ‘흑백요리사’ 대표 미녀 셰프다운 비주얼을 뽐냈다.

이와 함께 김시현은 ‘느좋 셰프’로 불리는 손종원 셰프와의 사진도 공개해 팬들의 관심을 모았다. 출연진 간의 끈끈한 인연이 자연스럽게 드러나는 장면이었다.

한편 김시현은 ‘흑백요리사2’에서 흑수저 셰프로 출연해 개성 있는 캐릭터와 존재감으로 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.

