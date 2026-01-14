“이게 권력일까?” 이재욱, 두바이 쫀득 쿠키 인증에 반응 폭발

사진= 이재욱 SNS

배우 이재욱이 커피차 인증 사진을 공개하며 유쾌한 근황을 전했다.

이재욱은 12일 자신의 SNS에 “너무너무 진짜로 행복하다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 커피차와 함께 최근 인기를 끌고 있는 ‘두바이 쫀득 쿠키’가 가득 담겨 있어 눈길을 끌었다.

특히 그는 해당 사진에 “이게 권력일까?”라는 재치 있는 멘트를 덧붙이며 웃음을 자아냈다. 이어 “살면서 이렇게 많은 쫀득 쿠키는 처음 본다. 먹어보니까 또 얼마나 맛있게요. 맛이 너무 폭력적이다. 내 몸아 미안한데, 그래도 너무 맛있다. 안 아끼고 한입에 우겨넣어 먹는다. 왜냐하면 행복하니까”라고 덧붙이며 선물에 대한 솔직한 소감을 전했다.

한편 이재욱은 드라마 존버닥터 출연을 앞두고 있다. ‘존버닥터’는 악명 높은 섬 ‘편동도’에 입도한 공중보건의사 도지의와 간호사 육하리의 이야기를 그린 로맨틱 코미디로, 동명 웹툰을 원작으로 한다.

극 중 이재욱은 공중보건의사 도지의 역을 맡았으며, 간호사 육하리 역은 배우 신예은이 연기한다. 작품은 김지수 작가가 극본을 집필했고, 드라마 ‘소년시대’를 연출한 이명우 PD가 연출을 맡았다. ‘존버닥터’는 ENA를 통해 올해 공개될 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

