종교의 자유와 사회적 책임 포럼 개최…종단 간 협력과 책임성 강조

‘종교의 자유와 사회적 책임’을 주제로 개최한 가평 지역 포럼 행사 단체사진.

종교 지도자와 시민사회 인사들이 한자리에 모여 ‘종교의 자유와 사회적 책임’을 주제로 가평 지역 포럼을 열고, 종교의 공공성과 협력적 역할을 강화해야 한다는 데 뜻을 모았다.

이번 종교 포럼은 14일 가평군 음악역 1939 세미나홀에서 한국종교협의회 주최로 진행됐으며 종교계·학계·지역사회 인사들이 참석해 지역 사회의 화합과 연대 방안을 모색했다.

이번 포럼은 전국 13개 광역시·도를 순회하며 종교 자유와 사회적 책임, 지도자의 역할을 논의하는 자리로, 박수호 한국종교협의회 대외협력위원이 사회를 맡았다.

행사는 먼저 권순구 천원대교회 목사의 환영사로 시작됐다. 권 목사는 “정교분리의 원칙은 종교를 배척하기 위한 것이 아닌 국민의 종교 자유를 보호하고 지키기 위한 것”이라며 “종교의 자유를 보장한 미국의 많은 청년들이 6.25 전쟁에서 초개처럼 목숨을 바친 이 가평 땅은 그러한 종교의 귀한 가치를 보여준 역사적인 장소이다. 오늘의 이 시간을 통해서 진정한 종교의 순기능과 가치와 역할이 새롭게 알려지길 소망한다”고 밝혔다.

축사는 이종효 UPF 지부장이 맡았다. 이 지부장은 “종교의 책임과 역할은 무엇을 넘어서려는 것이 아닌 부족한 것을 채우기 위한 것”이라며 오늘의 포럼이 종교의 의미와 책임, 역할을 성찰하는 담론의 장이 되길 바란다고 전했다.

기조발표에서는 안신 한국종교학회 회장이 발제자로 나서 자신의 성장 경험과 다양한 종교 전통과의 접촉을 소개하며, 종교가 사회적 신뢰와 개인의 가치 형성에 기여해 왔음을 설명했다. 이어 종교가 개인과 사회, 국가의 평화를 지탱하는 핵심 요소인 만큼, 종교 지도자들의 성찰과 책임 실천이 오늘날 사회의 혼란과 어려움을 막는 중요한 역할을 한다고 강조했다.

패널토론에서는 한지열 청평교회장이 참여해 종교의 자유는 더 이상 개인만의 문제가 아닌 공동체의 문제로 받아들여야 하며, 공존의 관점에서 접근해야 한다고 강조했다. 또한 종교가 받아들여지기 어려운 오늘날의 사회적 문제를 해결하기 위해 초종교적 협력이 필요함을 역설했다.

이후 포럼은 질의응답과 공동선언문 발표로 마무리됐으며, 대한민국에서 벌어지고 있는 종교탄압 문제에 대한 경각심과 초종교적 연대를 통한 사회적 책임 실천의 중요성을 재확인하는 자리가 됐다.

행사 관계자는 “이번 포럼은 가평 지역 종교계가 함께 종교의 책임성과 공공성을 강화하고, 종단 간 신뢰를 기반으로 지역 사회에 기여할 방안을 모색한 의미 있는 자리”라며 “앞으로도 정기적인 연대 프로그램과 포럼을 이어가 지역의 통합과 평화를 실천해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

