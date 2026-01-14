이성경표 감성 로맨스 온다…패션회사 수석 디자이너 변신

이성경이 감성 로맨스로 찾아온다.

14일 MBC ‘찬란한 너의 계절에’ 제작진은 이성경의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.

찬란한 너의 계절에는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 찬과 스스로를 겨울에 가둔 여자 란이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 찬란 로맨스를 그린 작품이다.

극 중 이성경은 국내 최고 하이엔드 패션 하우스 나나 아틀리에의 수석 디자이너 송하란 역을 맡았다. 사랑하는 사람들을 잃은 하란은 소중한 이를 또다시 잃을지도 모른다는 두려움 속에서 누구도 자신의 영역에 들이지 않는 단단한 방어막을 치고 살아간다.

이날 공개된 스틸 속 이성경은 하이엔드 무드가 물씬 풍기는 스타일링과 절제된 표정으로 송하란의 내면을 섬세하게 담아내 눈길을 끌었다. 무결점 비주얼과 차분한 눈빛, 곧은 자세에서 완벽한 일상을 살아가는 수석 디자이너의 냉철함이 느껴지는 동시에 웃음 뒤에 숨겨진 외로움과 상처가 고스란히 전해졌다.

과거 예기치 못한 사고 이후 스스로를 차가운 겨울에 가둔 송하란은 이제 누구에게도 쉽게 마음을 열지 않는다. 하지만 스틸 속에는 사고 이전, 밝은 미소를 장착한 채 일상을 살아가던 과거의 하란이 함께 담기며 대비를 이룬다. 세상과 선을 긋게 된 그의 사연에 대한 궁금증이 커지는 가운데, 화려한 겉모습과는 다른 송하란의 깊은 내면을 통해 이성경 특유의 섬세한 감정 연기가 자연스럽게 맞닿을 것으로 기대를 모은다.

제작진은 “이성경은 그동안 탄탄한 공감형 연기를 쌓아온 배우로, 이번 작품에서는 차가운 방어막 속에 숨겨진 송하란의 복합적인 감정을 섬세하게 그려낼 예정”이라며 “완벽함과 상처, 고독과 설렘이 교차하는 캐릭터를 통해 공감과 설렘을 동시에 전하는 이성경표 감성 로맨스를 기대해 달라”고 당부했다.

찬란한 너의 계절에는 다음달 20일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

