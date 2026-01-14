원어스 '원(原)', 한국의 멋 녹였다

그룹 원어스(ONEUS)가 재탄생 서사를 쓴다.

원어스는 오늘(14일) 공식 SNS를 통해 싱글 앨범 '原(원)'의 단체 콘셉트 포토를 선보였다.

사진 속 원어스는 스타일리시한 매력의 퓨전 한복을 입고 등장, 시크한 눈빛과 표정으로 절제된 카리스마를 과시했다.

노리개, 허리띠 등 전통적인 요소를 감각적으로 해석한 데 이어, 블랙 워커 부츠를 더해 현대적인 무드를 배가했다. 한국의 멋과 미를 세련되게 소화하며 원어스의 탁월한 콘셉트 해석력을 다시금 입증했다.

오는 20일 발매되는 싱글 앨범 '原'은 원어스의 근원이자, 시작을 의미한다. 단순히 과거로의 회귀가 아닌, 자신들의 근원과 마주한 뒤의 재탄생의 서사를 전개한다.

'原'에는 멤버 건희와 환웅이 노랫말을 쓴 타이틀곡 'Grenade'를 포함해 'STOP & MOVE', 'When you're close to me' 등 총 3곡이 담겼다. 'When you're close to me'는 서호가 입대 전 녹음에 참여한 곡으로, 다섯 멤버의 목소리를 모두 들을 수 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]