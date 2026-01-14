‘흑백요리사2’ 단체사진 화제…누리꾼 “흑백결혼식?” 폭소

‘흑백요리사2’ 출연진들의 단체 사진. 사진 = 넷플릭스 공식 유튜브 채널

‘흑백요리사2’ 촬영을 모두 마친 출연진들의 단체 사진이 화제를 모으고 있다.

넷플릭스는 14일 공식 유튜브 채널을 통해 “이 사진의 제목을 지어주세요”라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진에는 예능 ‘흑백요리사2’ 결승에 오른 최강록, 이하성(요리 괴물) 셰프를 비롯해 심사위원 안성재, 백종원, 그리고 함께했던 흑수저·백수저 셰프들이 모두 담겼다. 결승전을 마친 후 촬영된 기념사진이다.

넷플릭스의 제목 요청에 누리꾼들은 다양한 유쾌한 댓글로 화답했다. 사진 속 최강록이 이하성의 어깨에 고개를 기대는 모습을 본 누리꾼들은 “흑백결혼식”, “안성재세프옷이 친정어머니 한복 같아요”, “연쇄살인마의 가족사진”, “손종원:네가 행복하면 그걸로 된거야..” 등 재치 있는 반응을 보였다.

한편, 전날 공개된 ‘흑백요리사2’ 결승에서 최강록은 심사위원 만장일치로 우승을 차지했다. 그는 깨두부를 넣은 국물 요리와 소주로 자신의 이야기를 풀어내며 시청자들에게 감동을 선사했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]