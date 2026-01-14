[BS현장] 스포츠인의 예능 등용문 '예스맨', 서장훈·안정환 만족시킬 후계자는?

밀라노 코르티나 동계올림픽과 FIFA 북중미 월드컵을 앞두고 스포츠 스타를 향한 국민적 관심이 어느 때보다 뜨거운 가운데 새로운 스포테이너를 발굴하고 키우는 프로젝트가 펼쳐진다.

14일 오후 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서는 JTBC 새 예능프로그램 '예스맨' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 최창수CP, 김동욱PD, 서장훈, 안정환, 기보배, 박태환, 김남일, 이형택, 하승진, 윤석민, 김영광이 참석했다.

예스맨은 예능 스포츠 맨의 줄임말로, 대한민국을 대표하는 레전드 스포츠 스타들이 출연해 자신의 예능 경쟁력을 검증받는 생존형 예능 서바이벌이다. 매회 전·후반전으로 나뉘어 진행된다. 전반전에서는 다양한 주제의 토크로 스타들의 순발력과 입담을 점검하고, 후반전에서는 예측불허 퀴즈 미션을 통해 예능 센스를 시험한다. 모든 과정은 점수로 환산되며 매회 최고 점수를 기록한 1인에게 예스맨 메달 배지가 수여된다. 최하위 1인은 다음 회차 녹화에 참여할 수 없으며 그 자리는 새로운 레전드 스포츠 스타가 채운다.

최 CP는 "최초 아이디어는 서장훈씨로부터 시작됐다. 아는 형님 촬영 중 대화를 나누던 중에 스포츠 출신만 모으면 재밌겠다 싶었다. 그동안 아는 형님을 촬영하면서 스포츠인들에게 뽑아낼 수 있는 케미와 재미를 인지하고 있었기 때문에 기획하게 됐다. 국가대표를 연상시키는 유니폼, 매회 최하위가 다음회에 방출되는 요소 등 재밌는 콘텐츠를 서장훈씨와 구상했다. 안정환씨 섭외도 담당했을 정도로 프로그램에 대한 애정이 대단하다"며 프로그램이 탄생하게 된 계기를 설명했다. 그러면서 "파일럿으로 시작하지만 스포츠 예능으로서 아는 형님 방송 직전에 붙박이로 자리잡는게 목표"라고 의지를 밝혔다.

김 PD는 "앞서 여러 스포츠 예능을 제작한 경험이 있는데, 예능·방송인분들 사이에서 촬영하다보니 끼를 보이지 못하는 스포츠인이 많았다. 스포츠인들이 마음껏 얘기하고 즐겁게 뛰어놀 수 있는 프로그램을 만들면 좋겠다 싶었다"며 "TV 틀면 깔깔깔 웃을 수 있는 원초적인 재밌는 프로그램을 만들고 싶었다"고 기획 의도를 전했다.

예능 생존전을 이끌 코치로는 대한민국 대표 스포테이너 서장훈과 안정환이 출격한다. KBL 통산 최다 득점 등 수많은 기록을 보유한 한국 농구 레전드 서장훈은 촌철살인 입담과 망가짐을 두려워하지 않는 적극적인 태도로 예능계에서도 독보적인 존재감을 입증해왔다. 또 2002 한일 월드컵 4강 신화의 주역 안정환 역시 특유의 솔직한 화법과 센스를 바탕으로 다양한 예능에서 두각을 나타내고 있다.

서장훈은 "많은 운동선수들이 은퇴 후에 TV 출연을 많이 한다. 그런데 거의 대부분 야외 예능이나 몸을 쓰는 쪽으로만 나오더라. 이분들의 매력이 다 제대로 보여지지 않았다는 느낌이 들어서 아이디어를 냈었다"며 "(출연하는 분들이) 앞으로 방송 생활을 하는 것에 있어서 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠다"고 소감을 전했다.

안정환은 "콘셉트상 '뒤를 이을 후계자를 찾는다'고는 했지만, (저는) 예능을 다른 분들보다 많이한 것뿐이다. 이번 방송을 통해 재미를 느끼고 싶었다"며 "스포츠인들의 평상시 모습, 생각하는 게 재미있는 면이 많다. 이분들이 장훈이 형과 저를 뛰어넘는 순간이 오지 않을까. 다 싹이 보인다"고 말하며 웃었다.

예능 훈련소에 입소할 스포츠 스타 8인으로는 수영 박태환, 테니스 이형태, 농구 하승진, 스피드 스케이팅 모태범, 야구 윤석민, 양궁 기보배, 쇼트트랙 곽윤기, 축구 김영광이 가세한다.

박태환은 "안정환·서장훈 선배님이 한다는 소식에 예스맨처럼 예스를 했다. 또 레전드분들과 한다는 얘기에 더 반가웠고, 함께 하면 시너지를 낼 수 있을 것 같았다"며 "예능인으로서는 낯설고 부끄러운 것들이 있다. 좀 더 배우고자하는 마음에 출연했다"고 합류하게 된 이유를 밝혔다.

기보배는 "양궁은 올림픽 때만 반짝 주목 받는다. 항상 시청자분들 곁에서 빛날 준비가 돼있다는 모습을 보여드리고 싶었다. 남편이 저를 보면서 제일 웃기다고 얘기하는데 인간미 있는 기보배의 모습을 보여드리고 싶었다"고 말했다. 이형택 역시 "이형택이라는 사람을 이야기하는 쪽에서 새롭게 알릴 수 있지 않을까 생각했다"고 말했다.

윤석민도 자신을 내려놓을 준비를 했다. 그는 "은퇴 이후 지나가는 시민으로 생각하면서 내려놓고 살았는데 예스맨을 하면서 저보다 더 내려놓은 분들이 많더라. 더 노력하겠다"고 밝혔다.

김영광은 "'저 놈 될 놈이네'를 보여주겠다"고 포부를 밝혔다. 그는 "계획을 많이 세우는 편인데, 제2의 인생을 무엇으로 살까 고민하던 와중에 방송인으로 살아가고 싶었다. 한번 도전을 하면 될 때까지 이겨내는 스타일인데, 이전에 유튜브나 다른 방송에서 보여준 끼를 서장훈 선배가 좋게 봐주셨다. 좋은 모습 보여드릴 것"이라고 의지를 다졌다.

김남일은 "서장훈·안정환 선배님이 MC를 보신다고 해서 합류했고, 편할 것 같았다. 새로운 도전이고 즐거운 시간이 될 것 같았다"며 출연 계기를 얘기했다.

김남일은 서장훈과 안정환의 픽을 받기도 했다. 이날 서장훈은 "김남일씨는 과거 월드컵 때도 야생마같은 느낌이 있었는데 녹화하면서 확실히 알았다. 김남일은 보통 사람이 아니다. 범상치 않다"고 귀띔했다.

안정환도 "저도 본지 꽤 오래됐는데 '저런 생각을 갖고 있었다고?' 속으로 '축구장에서 진공 청소기였으니까 예능도 다 휩쓸어버리겠구나' 생각했다"고 덧붙여 기대를 높였다. 다른 출연진에 대해선 "하승진 선수는 키가 커서 싱거울 것 같았는데 무표정으로 얘기하는 그 자체가 재밌더라. 태환이는 솔직히 재미없는데 더 내려놓겠다고 해서 기대해보겠다. 못 웃기면 수영복 입히고 촬영시키겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

예스맨은 오는 17일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

