NAZE(네이즈), 日 최대 패션 페스타 TGC 재출격

C9엔터테인먼트의 신인 보이그룹 NAZE(네이즈)가 일본 최대 패션 페스타에서 완전체 드라마 출연작의 스페셜 무대를 가졌다.

NAZE(카이세이, 윤기, 아토, 턴, 유야, 김건, 도혁)는 최근 일본 시즈오카에서 열린 현지 최대 규모의 패션 페스타 ‘SDGs 추진 TGC 시즈오카 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION(도쿄 걸즈 컬렉션)’ 무대에 올라 완전체 출연 드라마 ‘DREAM STAGE(드림 스테이지)’의 스페셜 라이브를 진행했다.

화사한 비주얼로 무대에 오른 NAZE(네이즈)는 유창한 일본어와 패기 넘치는 목소리로 글로벌 팬들에게 활기찬 인사를 전했다. 이어 오는 16일 지상파 방송사 TBS에서 첫 방송되는 금요드라마 ‘DREAM STAGE’의 촬영 에피소드를 이야기했다. NAZE(네이즈)는 극 중 매니저 역을 연기하는 일본 유명 배우 이케다 엘라이자와 함께 토크쇼를 진행하며 화기애애한 분위기를 이끌었다.

이와 함께 NAZE(네이즈)는 ‘DREAM STAGE’의 OST ‘BABYBOO(베이비부)’를 무대로 선공개해 뜨거운 반응을 얻었다. 새해 처음 선보인 무대에서 NAZE(네이즈)의 청량한 퍼포먼스와 보컬, 신인답지 않은 완성형 시너지가 글로벌 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.

NAZE(네이즈)는 지난해 9월 ‘제41회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2025 AUTUMN/WINTER’에 출연한 데 이어 이번 ‘SDGs 추진 TGC 시즈오카 2026’ 무대를 장식하며 글로벌 보폭을 넓혔다. 특히 방영을 앞둔 ‘DREAM STAGE’의 스페셜 라이브를 통해 현지 관객들과 호흡하며, 데뷔 전부터 분야를 넘나드는 영향력을 입증했다.

‘DREAM STAGE’에서 NAZE(네이즈)는 연습생 7인으로 분해 세대와 국경을 넘어 꿈을 향해 나아가는 이야기를 그린다. 현실에서도 정식 데뷔를 향해 나아가고 있는 만큼 극 중 NAZE(네이즈)의 성장기가 많은 글로벌 시청자들의 공감을 이끌 전망이다.

이에 앞서 NAZE(네이즈)는 ‘DREAM STAGE’의 OST ‘BABYBOO’와 ‘Wanderlust(원더러스트)’ 가창에 참여하며 첫 방송에 대한 기대감을 더하고 있다. 또한 TBS 공식 유튜브 채널과 일본 민영방송 공식 다시보기 서비스인 TVer(티버)를 통해 리얼리티 콘텐츠 ‘나제도리? ~NAZE DREAM STAGE~’를 공개하며 다채로운 매력을 전하고 있다.

한편, NAZE는 계속해서 다채로운 프리 데뷔 활동으로 글로벌 팬들과 만날 계획이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

