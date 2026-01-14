“인생서 낭비되지 않는 3시간이길”…제임스 카메론 감독이 전한 ‘아바타3’ 메시지는?

영화 <아바타: 불과 재>가 글로벌 흥행 수억 12억 달러를 돌파, 이로써 글로벌 흥행 수익 10억 달러 돌파작만 무려 4개를 보유하게 된 제임스 카메론 감독이 <아바타: 불과 재>를 통해 전 세계 관객들에게 특별한 메시지를 전했다.

<타이타닉>을 시작으로 <아바타: 불과 재>를 포함해 <아바타> 시리즈의 모든 작품이 10억 달러를 돌파, 또 한 번 새로운 전설을 써 내려가고 있는 제임스 카메론 감독이 이번 작품에서 관객들과 함께하고 싶었던 특별한 메시지를 전해 이목을 집중시킨다.

제임스 카메론 감독은 <아바타: 불과 재>를 보는 사람들이 영화적 경험을 체험하길 바라는 마음에서 시작, 단순히 작품을 보는 것이 아닌 함께 실존하고 이해하길 바랐다고 전했다. “인간의 삶에서 3시간이란 얼마나 짧은가. 하지만 인생에서 낭비되지 않는 3시간이길 바랐다”고 마음을 전하며 “인류의 생존과 가족, 다양한 부족의 이해관계와 마찰 등 많은 관객들이 현실과 직접적으로 연결되는 이야기를 피부로 느낄 수 있었으면 좋겠다”는 바람을 전했다.

그의 이야기처럼 관객들은 제임스 카메론이 선사하는 극강의 세계관 속에 완전히 빠져든 호평을 남겨 이목을 끈다. “아이맥스로 봤더니 판도라 행성에 다녀온 기분입니다 온가족이 이 가격에 3시간 판도라 여행을 다녀올 수 있다니 판도라행 비행기값 생각하면 진짜 싸긴 하네.. 강추”(CGV 완***), “이건 영화관에서 안 보는 게 진짜 인생 손해임 내가 판도라에 있는 줄 알았음”(CGV 잠***), “1편 만한 후편은 없다고 했는데 3편까지 다 재미있어요 몰입감도 좋아서 한 눈 팔 시간이 없었어요”(메가박스 is***) 등의 반응이 이어지며 <아바타: 불과 재>는 반드시 극장에서 봐야할 모두의 인생 영화 중 하나로 손꼽았다. 또한 관객들은 이번 작품이 남다른 시간과 경험을 선사하는 제임스 카메론의 정수가 담긴 작품임에 감탄했는데, “정말 3시간이 그냥 지나가버렸다 1편과 2편에서 느꼈던 경이로움을 잘 섞어 놓음”(CGV 지***), “긴 상영시간 내내 쉴 새 없이 흥미로운 전개로 눈과 귀를 뺏긴 영화였습니다”(메가박스 ph***), “왜 아직도 극장이 필요한지, 극장이 아니면 누릴 수 없는 경험을 시켜준 카메론 감독님에게 무한한 감사”(네이버 dr***), “나 판도라 여행하고 왔네…내 인생 가장 황홀하고 경이로운 세 시간이었다”(네이버 ye***) 등 긴 러닝타임을 꽉 채운 흥미 넘치는 전개와 볼거리를 향한 호평을 보냈다.

개봉 5주차에도 폭발적 호평으로 700만을 향해 달려가는 화제작 <아바타: 불과 재>는 ‘제이크’와 ‘네이티리’의 첫째 아들 ‘네테이얌’의 죽음 이후 슬픔에 빠진 ‘설리’ 가족 앞에 ‘바랑’이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로 국내 1,362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 <아바타> 시리즈의 세 번째 작품으로 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

