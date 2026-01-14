“항상 기억하겠습니다”…김민재 롯데 코치, 향년 53세로 별세

사진=롯데자이언츠 제공

“항상 기억하겠습니다.”

김민재 롯데 드림팀 총괄코치가 눈을 감았다. 14일 오전 세상을 떠났다. 향년 53세. 지병으로 투병 생활을 이어가다 최근 상태가 악화된 것으로 알려졌다. 유족으로는 부인 장윤정 씨와 자녀 김동욱, 김현지 씨가 있다. 빈소는 부산 시민장례식장에 마련됐다. 발인은 16일 오전 11시며, 장지는 영락공원이다.

김민재 코치는 부산중앙초-경남중-부산공고 출신이다. 1991년 고졸 신인으로, 롯데 유니폼을 입고 프로 무대에 뛰어들었다. 롯데에서만 11시즌을 뛰었다. 1992년 롯데의 마지막 우승 트로피를 들어 올렸던 멤버이기도 하다. 이후 SK(SSG 전신), 한화를 거쳤다. KBO리그 통산 2113경기에서 타율 0.247(6088타수 1503안타), 607타점 등을 마크했다. 2002 부산 아시안게임(AG), 2006 월드베이스볼클래식(WBC), 2008 베이징올림픽 등 국제대회서 활약하기도 했다.

2009시즌을 끝으로 현역 생활을 마무리했다. 지도자의 길을 걸었다. 2010년 한화 코치로 제2의 야구인생을 시작했다. KT, 두산, SSG에서 여러 보직을 수행하며 수비·작전 전문가로 인정받았다. 두산과 SSG에선 한국시리즈 우승 반지를 수집하기도 했다. 2024시즌을 앞두곤 김태형 감독의 부름을 받아 친정팀 롯데로 돌아왔다. 올해도 함께할 예정이었다. 드림팀 총괄코치로 임명됐다. 비시즌에도 종종 야구장을 찾아 선수단을 지도하고 격려한 것으로 알려졌다.

몸에 이상을 느낀 것은 2024년이다. 병원 검진서 좋지 않은 결과를 받은 것. 코치직을 잠시 내려놓고 치료를 진행했다. 점차 상태가 호전되자 다시 그라운드로 돌아왔다. 지난해 정상적으로 코치 업무를 소화했다. 롯데는 구단 SNS를 통해 “삼가 고인의 명복을 빈다. 열정과 헌신으로 선수를 지도해 온 고(故) 김민재 코치를 항상 기억하겠다”고 밝혔다. 롯데 선수단은 15일 공식 조문을 갈 계획이다. 롯데 관계자는 “장례 등 적극 지원할 방침”이라고 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

