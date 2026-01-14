정우성 측, ‘맘카페 칭찬글’ 논란에 입 열었다…“바이럴? 사실무근”

사진 = 배우 정우성이 디즈니 플러스 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아' 제작발표회에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 정우성 측이 온라인 커뮤니티를 중심으로 제기된 이른바 ‘맘카페 바이럴’ 의혹에 대해 공식 입장을 밝혔다.

14일 정우성의 소속사 아티스트컴퍼니는 “온라인상에서 제기된 연기력 칭찬글 바이럴 의혹은 전혀 사실무근”이라며 논란을 일축했다.

정우성은 지난해 12월 24일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 메이드 인 코리아에서 검사 장건영 역을 맡아 출연했다. 작품 공개 이후 그의 연기를 두고 시청자들 사이에서는 평가가 엇갈렸다.

일부 시청자들은 과장된 제스처와 웃음 연기를 지적하며 “어색하고 힘이 과하게 들어간 연기”라고 평가했다. 반면 다른 시청자들은 “캐릭터에 맞춘 의도된 표현”이라며 연기를 긍정적으로 해석했다.

이 같은 반응이 이어지는 가운데, 일부 맘카페와 온라인 커뮤니티에는 정우성의 연기를 칭찬하거나 옹호하는 게시물이 연이어 올라왔다. 이를 본 일부 네티즌들은 게시글의 문체와 표현, 업로드 시점이 유사하다는 점을 근거로 조직적인 바이럴이 아니냐는 의혹을 제기했다.

논란이 확산되자 소속사는 즉각 해명에 나섰다. 아티스트컴퍼니는 “칭찬글을 조직적으로 유도하거나 관여한 사실은 없다”며 “근거 없는 의혹”이라고 선을 그었다.

한편 ‘메이드 인 코리아’는 1970년대 대한민국을 배경으로, 국가를 수익 모델로 삼아 권력의 정점에 오르려는 인물과 그를 집요하게 추적하는 검사의 대립을 그린 작품이다. 극 중 백기태 역은 배우 현빈이 맡았으며, 시즌1 최종회는 14일 공개된다.

한주연 온라인 기자

