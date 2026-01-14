이시우, 김혜윤과 꼬리 달린 구미호 케미…‘오늘부터 인간입니다만’ 출연

배우 이시우가 ‘오늘부터 인간입니다만’에 출연한다.

오늘(14일) 소속사 빅픽처이앤티 측은 “배우 이시우가 SBS 새 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’에서 금호 역으로 안방극장을 찾는다”고 전했다.

오는 16일 방송하는 SBS 새 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’(극본 박찬영·조아영, 연출 김정권, 기획 스튜디오S, 제작 빈지웍스·모그필름)은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애 과잉 인간의 좌충우돌 망생 구원 판타지 로맨스다.

극 중 이시우는 구미호 은호(김혜윤 분)와 모종의 인연으로 얽힌 과거를 지닌 구미호 금호 역을 맡았다. 금호는 은호가 인간이 되지 않으려 결심하게 된 결정적인 인물로, 극의 중요한 서사를 이끄는 캐릭터다. 이시우는 베일에 가려진 금호를 통해 현실과 판타지를 넘나드는 활약으로 극에 재미를 더할 예정이다. 화려한 비주얼을 자랑하는 이시우의 구미호 변신은 물론, 김혜윤과 선보일 케미스트리 역시 기대를 모으는 대목이다.

이시우는 JTBC 드라마 ‘시지프스: the myth’로 연기 활동을 시작한 이후 tvN 드라마 ‘별똥별’, ‘O'PENing - 바벨 신드롬’, ‘소용없어 거짓말’, ‘아라문의 검’ 등 다양한 작품에 출연하며 차근차근 필모그래피를 쌓아왔다. 넷플릭스 시리즈 ‘종이의 집: 공동경제구역’, ‘더 패뷸러스’를 통해서는 글로벌 시청자들에게도 강렬한 인상을 남겼고, 영화 ‘롱디’로 스크린까지 활동 영역을 확장하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다.

이처럼 브라운관과 OTT, 스크린을 오가며 꾸준히 존재감을 쌓아온 배우 이시우가 ‘오늘부터 인간입니다만’에서는 어떤 매력과 새로운 모습을 선보일지 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

