“통장에 200만원뿐” 김장훈, 200억 기부해도 행복한 이유는?

가수 김장훈이 생을 마칠 때까지 기부를 이어가고 싶다는 확고한 뜻을 밝혔다.

김장훈은 지난 13일 가수 션의 유튜브 채널에 출연해 자신의 기부 목표와 삶의 가치관을 솔직하게 전했다. 그는 기부 목표액에 대해 “일단 (목표 기부액을) 2조원으로 잡고 있다”며 평생 기부를 이어가겠다는 의지를 분명히 했다.

현재의 생활에 대해서도 만족감을 드러냈다. 김장훈은 “나는 지금이 편하다. 먹는 거, 자는 거, 입는 거 불편한 게 하나도 없다. 심지어 내후년부터는 지하철도 공짜로 탈 수 있다”고 말하며 소박한 일상에 대한 생각을 전했다.

이어 그는 자신의 삶의 방향성에 대해 “나는 항상 내가 편하고 행복한 길만 걸어왔다. 다른 사람 눈에 불편할 수도 있겠지만 불편한 것도 불안한 것도 없다. 사람들이 내 인생에 대해 고마워해 주는 건 감사한데 난 지금이 좋다”고 털어놨다.

돈에 대한 인식도 솔직하게 밝혔다. 김장훈은 “난 부자였던 적도, 돈이 없었던 적도 있기 때문에 돈이라는 게 불행을 막아주긴 하지만 행복의 절대적인 기준이 아니라는 걸 확실히 알고 있다”고 설명했다.

김장훈은 그동안 벌어들인 수입의 상당 부분을 사회에 환원해온 인물로 잘 알려져 있다. 현재까지 누적 기부액은 200억 원을 넘는다. 최근 한 라디오 프로그램에서는 자신의 재산 상태에 대해 “현재 내 자산은 보증금 3000만원과 통장에 있는 200만원이 전부”라고 밝히기도 했다.

그는 기부를 멈추지 않겠다는 뜻도 다시 한번 강조했다. 김장훈은 죽는 날까지 기부하고 싶다며 “그 정도는 해야 결식아동 문제를 해결할 수 있지 않을까 싶다”고 말했다. 이어 “그동안 돈으로 기부했다면 이제는 몸으로 하는 기부도 있고 여러 형태의 기부가 있다고 생각한다”고 덧붙이며 앞으로의 계획을 전했다.

