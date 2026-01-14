“택배 포장 도와주실 분?” 이지혜, 새해부터 따뜻한 나눔 행보

사진 = 이지혜 SNS 계정

가수 이지혜가 새해를 맞아 기부와 함께 따뜻한 나눔 행보를 이어가고 있다.

이지혜는 14일 자신의 SNS에 “안녕하세요 여러분. 날이 춥죠? 오늘은 제가 지난번 말씀드린 미자립 청년, 미혼모 등 손길이 필요한 곳에 보낼 생필품 택배포장을 도와주실분들!!!! 신청 받겠습니당!!!”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이지혜는 미자립 청년과 미혼모 등을 위해 준비한 선물과 생필품을 정리하고 있는 모습이다. 2026년 새해 초부터 선행에 앞장서는 그의 근황이 훈훈함을 자아낸다.

이지혜는 이어 “아마도 15인-20인 정도 될 것 같아요 디엠으로 주시면 되겠습니당. (아무도 안오사면 어쩌지 …걱정이네..)”라며 “일정은 2월 3일이구요 위치는 서울 강서구입니다!! 11시 30분에 간단하게 식사 후 12시30분부터 후다닥 택배포장 하면 3시쯤이면 끝날 듯 합니다!!!”라고 상세 일정을 안내했다.

또한 그는 “저와 함께 나눔의 일로 시작하시는 2026년 의미 있을 듯 한데 어떠세요???”라며 팬들의 참여를 독려했다.

이후 이지혜는 “감사하게도 많은분 들이 신청해주셔서 마감 하도록 할께요!!! 감사합니다!!!!!”며 봉사 신청이 조기 마감됐음을 알렸다.

한편, 이지혜는 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]