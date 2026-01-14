‘전형도-윤명준 복귀’ 두산, 2026시즌 코칭스태프 보직 확정

사진=두산 베어스 제공

곰 군단이 새 얼굴들과 함께 출항 준비를 마쳤다. 프로야구 두산이 14일 “2026시즌 코칭스태프 보직을 확정했다”고 밝혔다.

1군은 김원형 신임 감독을 필두로 홍원기 수석코치, 손시헌 퀄리티컨트롤(QC) 코치, 정재훈, 가득염 투수코치, 이진영 1·2군 타격 총괄코치, 조중근 타격코치, 손지환 수비코치, 고토 고지 작전(3루)코치, 임재현 주루(1루)코치, 조인성 배터리코치, 천종민·조광희·유종수 트레이닝코치가 담당한다.

퓨처스(2군) 팀은 니무라 토오루 총괄코치를 중심으로 오노 카즈요시, 조웅천 투수코치, 이도형 타격코치, 전형도 수비코치, 김재현·서예일 작전·주루코치, 김진수 배터리코치, 이덕현·곽성욱·권범준·김용우 트레이닝코치가 맡는다.

재활 및 잔류군은 권명철, 조경택, 김동한, 윤명준 코치가 담당한다.

두 명의 곰들이 복귀 소식을 알렸다. 먼저 퓨처스팀 수비 파트를 맡게 된 전형도 코치는 2006년부터 지도자 생활을 시작한 베테랑 코치다. 두산에서도 앞서 7시즌간 코치로 활약한 바 있다.

윤명준 코치는 2012년부터 11년간 두산 마운드에서 활약한 마당쇠 투수로 잘 알려져 있다. 2023시즌 은퇴 후 동의대에서 2년간 지도자 경력을 쌓았다.

