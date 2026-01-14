소유진, ♥백종원과 미소 가득 투샷…여전한 부부 케미

배우 소유진이 오랜만에 남편 백종원과의 투샷을 공개하며 관심을 모았다. 사진 = 소유진 SNS 계정

배우 소유진이 오랜만에 남편 백종원과의 투샷을 공개하며 관심을 모았다.

소유진은 14일 자신의 SNS에 “그리고 나”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 소유진의 일상 모습과 함께 남편 백종원과 나란히 선 투샷이 담겼다. 두 사람은 카메라를 향해 환한 미소를 지으며 여전히 다정한 부부의 분위기를 자아냈다.

특히 이번 게시물은 최근 소유진의 SNS에서 백종원의 모습이 보이지 않았던 터라 더욱 눈길을 끌었다. 소유진은 사진과 함께 백종원이 대표로 있는 더본코리아에서 과거 출시한 전통주 ‘백걸리’ 사진도 함께 공개했다.

앞서 백종원은 더본코리아를 둘러싼 원산지 허위 표시 의혹과 식품위생법 위반 등 각종 논란에 휘말리며 지난해 5월 방송 활동 중단을 선언한 바 있다. 이후 한동안 방송과 대중 노출을 자제해왔다.

그러나 최근 U+tv·MBC 예능 ‘남극의 셰프’, 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’ 등을 통해 방송 활동을 재개하며 본격적인 복귀 행보에 나섰다.

한편 소유진은 백종원과 15살의 나이 차이를 극복하고 2013년 1월 결혼했으며, 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]