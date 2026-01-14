한지민 ‘미혼남녀’ 캘린더 포스터 공개…박성훈·이기택 삼각관계 ‘눈길’

미혼남녀의 효율적 만남 포스터. SLL 제공

한지민의 ‘미혼남녀의 효율적 만남’ 포스터가 박성훈, 이기택과의 삼각관계를 예고해 눈길을 끈다.

14일 JTBC 새 토일드라마 미혼남녀의 효율적 만남 제작진은 한지만의 캘린더 포스터를 공개했다.

미혼남녀의 효율적 만남은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그리는 드라마로, 이번에 공개된 포스터에는 효율적 만남을 추구하는 이의영(한지민 분)의 연애 도전 플랜이 고스란히 담겼다.

‘집과 회사만 오가던 일상에 설레는 일정이 생겼다’라는 포스터 문구와 함께 상큼한 음료를 마시고 있는 이의영의 눈빛에서는 평소와 다른 하루를 앞둔 기대감과 기분 좋은 들뜸이 묻어난다.

캘린더 속에서 포착된 이의영의 소개팅 상대 송태섭(박성훈 분)과 신지수(이기택 분)의 모습 역시 호기심을 돋운다. 사뭇 다른 장소에서 약속을 잡은 두 사람의 행보가 각기 다른 데이트 루틴을 떠오르게 한다.

반듯한 정장 차림으로 정면을 응시하는 송태섭에게서는 단단하고 안정적인 매력이 느껴지고 턱을 괴고 있는 신지수에게서는 꾸밈없는 자유분방한 스타일이 엿보인다. 상반된 분위기를 지닌 두 사람의 존재는 이의영이 빠질 행복한 고민을 예감케 만든다.

이처럼 미혼남녀의 효율적 만남은 캘린더 포스터를 통해 이의영이 펼칠 다채로운 소개팅 여정을 예고하며 이목을 집중시키고 있다. 송태섭과 신지수 사이에서 이의영의 마음을 사로잡을 사람은 누구일지, 효율적으로 사랑하려는 이의영의 도전이 어떤 결과로 이어질지 벌써 궁금증이 높아진다.

미혼남녀의 효율적 만남은 다음달 28일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

