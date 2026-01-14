정경호·소주연 ‘프로보노’ OST 음반, 오늘(14일) 예약 판매 시작

드라마 ‘프로보노’의 OST 음반이 발매된다.

호기심스튜디오에 따르면 14일부터 오는 27일까지 주요 온라인 음반 판매 사이트를 통해 tvN 토일드라마 ‘프로보노’(극본 문유석/ 연출 김성윤/ 기획 스튜디오드래곤/ 제작 시퀀스원, 롯데컬처웍스, 스튜디오플로우)의 OST 음반 예약 판매가 시작된다.

이번 음반에는 케이윌(K.will)의 ‘꾼 (Funky Player)’부터 경계의 ‘Tale Underneath(테일 언더니스)’, 존박의 ‘Fine(파인)’, 양파의 ‘뒷면’, 남종의 ‘기억의 정원’까지 다섯 개의 트랙이 수록, 리스너들에게 작품의 서사를 다시 한번 되짚어줄 계획이다.

이뿐만 아니라 이번 음반은 스코어 트랙 43곡까지 더해져 완성도 높은 구성을 갖췄다. 작품의 몰입감을 높인 주요 테마곡부터 인물의 감정 변화와 사건의 긴장감을 세밀하게 따라간 트랙까지 총 48곡이 촘촘하게 수록돼 드라마의 흐름을 처음부터 끝까지 되새길 전망이다.

‘프로보노’ OST는 ‘폭싹 속았수다’, ‘조립식 가족’, ‘내 남편과 결혼해줘’, ‘이재, 곧 죽습니다’, ‘나의 아저씨’, ‘이태원 클라쓰’ 등의 작품을 책임졌던 박성일 음악감독이 총괄을 맡아 웰메이드 음악으로 탄생했다. 각 장면에 유기적으로 배치된 OST가 극의 감정선을 이어주며 작품을 더욱 탄탄하게 채웠다.

뜨거운 반응 속 종영을 맞이한 ‘프로보노’는 이번 OST 음반으로 감동과 여운을 이어갈 예정이다. 음악을 통해 작품의 메시지와 정서를 고스란히 만나볼 수 있는 만큼, 리스너들의 뜨거운 반응이 이어질 것으로 기대된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]