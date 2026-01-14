윤서빈, 2월 태국 방콕 팬미팅 개최…3년 만에 현지 팬 만난다

가수 겸 배우로 글로벌 팬들에게 사랑 받고 있는 윤서빈이 지난 2023년 이후 약 3년 만에 태국 방콕에서 팬미팅을 열고 현지 팬들과 만난다.

윤서빈은 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 오는 2월 21일 태국 방콕의 랜드마크인 '아이콘시암(ICONSIAM)'에서 팬미팅 'NOW MY PLAYLIST : WITH YOU'를 개최한다.

오랜 시간 기다려온 태국 팬들과 더 많은 시간을 보내기 위해 총 2회 공연으로 진행되는 이번 팬미팅은 'NOW MY PLAYLIST : WITH YOU'라는 공연 타이틀에 걸맞게 그동안 발표한 자신의 곡들을 중심으로 풍성하고 알찬 셋리스트로 꾸며질 계획이다.

특히 태국 팬들과 더욱 가까이서 소통하기 위해 감성적인 발라드부터 화려한 퍼포먼스까지 정성껏 준비한 무대와 진솔한 토크를 포함한 다채로운 구성으로 한결같은 사랑을 보내온 팬들의 마음을 설레게 할 것으로 기대된다.

또한 약 3년 만의 공식 팬미팅에 앞서 진행되는 티켓 예매의 경우 오는 1월 30일 오전 10시(현지 시간)부터 공식 예매처인 'KON-TICKET'을 통해 오픈된다.

지난해 신곡 'Strawberry Candy', 'Now my playlist's full of break up songs'와 영화 '전력질주', 뮤지컬 '드림하이'를 통해 가수와 배우를 넘나들며 종횡무진 활약한 윤서빈은 이번 방콕 팬미팅을 시작으로 2026년에도 국내외에서 활발한 활동을 이어가며 '글로벌 대세'로서 입지를 굳힐 것으로 보인다.

윤서빈은 최근 드라마 플랫폼인 ‘에브리릴스’의 첫 오리지널 작품으로 1월 중 공개되는 숏폼 드라마 'AAA 건전지입니다만' 주연으로 캐스팅됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]