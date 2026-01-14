BBC “방탄소년단, 월드투어로 약 1조4천억원 수익 전망”

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

외신이 방탄소년단(BTS)의 방탄소년단의 컴백과 함께 재개될 월드투어를 주목하며 수익을 전망했다.

영국 BBC는 13일(현지시간) 방탄소년단이 컴백 월드투어로 10억 달러(한화 1조4780억원)의 수익을 올릴 것으로 관측했다.

BBC는 “방탄소년단은 앞선 월드투어로 약 2억4600만 달러(한화 약 3636억원)를 벌었다. 웸블리 스타디움에서 헤드라이너를 맡은 최초의 한국 아티스트이기도 했다”고 말하며 컴백 월드투어를 소개했다.

방탄소년단은 한국을 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 총 34개 도시에서 79회 공연을 펼칠 예정이다. 이는 K-팝 아티스트의 단일 투어로 최다 회차다. 향후 일본, 중동 일정이 추가될 것으로 보이며 규모는 더욱 확대될 전망이다.

콘서트는 4월9일, 11~12일 사흘간 고양종합운동장에서 화려하게 막을 올린다. 6월 12~13일에는 부산에서 관객들과 만난다. 이후 4월25일~26일 템파를 시작으로 12개 도시에서 총 28회 규모의 북미 투어를, 6월에는 유럽으로 무대를 옮겨 런던, 파리 등 5개 도시에서 총 10회에 걸쳐 관객들을 만난다. 이후 남미 5개 도시도 방문할 예정이다.

월드투어에 앞서 오는 3월20일 다섯 번째 정규 앨범이 먼저 발매된다. 약 3년9개월 만의 컴백으로, 정규 앨범엔 총 14개의 트랙이 담긴다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

