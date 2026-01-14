‘흑백요리사2’ 정호영 셰프, ‘팀 서유기’ 소환…“선재스님 죄송합니다”

넷플릭스 ‘흑백요리사2’ 최종회 관전 사진을 공개한 정호영 셰프가 ‘팀 서유기’ 반응을 직접 불러일으켰다. 사진 = 정호영 SNS 계정

넷플릭스 ‘흑백요리사2’ 최종회 관전 사진을 공개한 정호영 셰프가 ‘팀 서유기’ 반응을 직접 불러일으켰다.

정호영은 14일 자신의 SNS에 “선재스님 죄송합니다. 하지만 저팔계도 있습니다 ㅜㅜ”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진은 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’ 최종회에서 선재스님, 샘킴, 손종원, 정호영 셰프가 나란히 서서 요리 대결을 관전하는 장면을 AI로 재해석한 이미지다.

해당 사진에서 선재스님은 삼장법사로, 손종원 셰프는 화려한 금갑옷을 입은 손오공으로 변신했다. 특히 정호영 셰프는 갈퀴를 든 ‘저팔계’로 완벽하게 표현돼 보는 이들의 웃음을 자아냈다. 정호영은 사진을 공개하며 선재스님에게는 죄송한 마음을 전하면서도, 자신이 저팔계로 묘사된 현실을 인정하며 유쾌함을 더했다.

사진을 본 누리꾼들은 “이 멤버들 너무 좋다”, “너무 잘 어울린다”, “팀 서유기”, “팀 서유기라고 한 사람 누구야” 등 폭발적인 반응을 보였다.

한편, 정호영 셰프가 출연한 ‘흑백요리사2’는 쟁쟁한 셰프들의 치열한 요리 대결로 연일 화제를 모으며 성황리에 막을 내렸다.

