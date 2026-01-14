장원영, 패션 매거진 커버 장식...비현실적 비주얼 [화보]

[사진 제공 = 얼루어 코리아]

그룹 아이브(IVE)의 장원영이 패션 라이프 스타일 매거진 얼루어 코리아(Allure Korea) 커버를 장식했다.

얼루어 코리아(Allure Korea)는 14일 메이드 인 스코틀랜드 캐시미어 브랜드 배리(Barrie)의 앰배서더로 2월호 커버를 장식한 장원영의 화보를 공개했다.

공개된 화보는 한겨울의 정점에서 촬영됐음에도 차분한 온기와 단단한 무드를 동시에 담아낸 장원영의 모습이 시선을 끈다. 과하지 않은 스타일링과 절제된 분위기 속에서 한층 성숙해진 눈빛을 드러낸 장원영은 캐시미어 보닛햇과 뿔테안경 등 편안함과 우아함이 공존하는 룩을 자연스럽게 소화했다.

특히 장원영 특유의 단정하면서도 유연한 분위기는 캐시미어 아이템과 조화를 이루며, 비현실적인 비주얼로 고급스러운 매력을 돋보이게 했다.

장원영은 배리의 앰배서더로 발탁된 후 함께한 첫 화보 촬영에 대해 "편하면서도 예쁘고, 예쁘면서도 시크한 매력이 있는 옷이라서 너무 좋았다"라고 소감을 전했다.

한편, 장원영의 더 많은 화보와 인터뷰는 얼루어 코리아 2월호와 공식 디지털 채널을 통해 확인할 수 있다.

