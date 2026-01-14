'국민 손녀' 이수연, '현역가왕3' 상승세 계속된다

트로트 명가 토탈셋의 이수연이 한국 대표 트로트 신동으로 존재감을 과시했다.

이수연은 지난 13일 방송된 MBN '현역가왕3'에서 본선 1차 대결에 나섰다. 앞서 예선 무대에서 '도라지꽃'을 선곡, 첫 올인정을 받으며 막강한 실력을 지닌 막내로 눈도장을 찍었던 이수연은 이날 엔카 신동 아키야마 사키를 상대로 지목했다.

한일 신동 대결을 만들어낸 이수연은 정의송의 '님이여'로 선공에 나섰다. 무대 시작 전 특유의 천진난만한 표정과 미소를 보였던 이수연은 전주가 흐르자마자 180도 반전되는 눈빛과 11살이라는 나이를 무색하게 만드는 폭발적인 성량으로 이를 지켜보던 심사위원과 동료 참가자들을 깊은 감동에 빠져들게 만들었다.

이수연의 무대에 이지혜는 "설명할 수 없는 가슴의 울림이 예술이라고 생각한다. 이수연은 어린 나이에도 예술을 한다는 생각이 들어 가슴이 저미고 눈물이 흘렀다. 하지만 수연이에게 서운한 점이 있다면 듣는 사람은 울고 있는데 수연이는 웃고 있다. 본인의 슬픔에 빠지지 않고 음악으로 상대를 흔드는 힘과 매력을 지녔다"며 칭찬을 아끼지 않았다.

이수연은 언어의 장벽을 이겨내고 '고장난 벽시계'를 열창한 아키야마 사키에 압도적인 점수 차로 승리하며 본선 2차전 진출을 확정 지었다. 첫 올인정에 이어 한일 신동 대결에서 승리를 거둔 이수연은 다시 한번 자신의 진가를 입증하며 강력한 우승 후보로서의 입지를 굳혔다.

