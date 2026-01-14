노벨브라이트 보컬 타케나카 유다이 첫 솔로 커버 앨범 발매

일본 J-POP 록 밴드 노벨브라이트(Novelbright)의 보컬 타케나카 유다이가 첫 솔로 커버 앨범 <DIVA>를 14일 발매한다. 최근 ‘한일톱텐쇼’를 통해 한국 내 인지도가 높아진 타케나카 유다이는 이 같은 인기에 힘입어 한국에서도 앨범을 공식적으로 판매한다.

YG플러스는(대표 최성준)오는 1월 23일부터 2월 8일까지 theSameE 인사점(서울특별시 종로구 인사동길 49 안녕인사동 3층)에서 <DIVA> 앨범 발매기념 테마 스페셜 존을 운영한다.

멀티 IP 스토어 theSameE 인사점 내에 마련된 <DIVA> 스페셜 존에서는 앨범 비주얼과 타케나카 유다이 이미지 전시를 비롯해 <DIVA> 수록곡 퍼포먼스 비디오가 재생돼 눈과 귀로 앨범을 즐길 수 있다.

또한 타케나카 유다이의 <DIVA> 앨범은 ‘덕질’ 전문 이커머스 플랫폼 Buffz!에서 예약판매를 진행한다. theSameE 인사점 또는 Buffz!에서 <DIVA> 앨범을 구매할 경우, 앨범 1장 당 한국 팬들을 위한 한국 독점 특전 스티커를 증정한다.

타케나카 유다이는 J-POP 록 밴드 노벨브라이트(Novelbright)의 보컬로, 지난해 9월 방송된 한국 음악 서바이벌 프로그램 <한일가왕전>에서 맑은 하이톤과 압도적인 가창력으로 수많은 한국 청취자들을 매료시켰다. 타케나카 유다이가 속한 밴드 노벨브라이트는 일본 및 해외에서 총 스트리밍 횟수 20억회 돌파, 대형 음악 페스티벌 및 전국 규모 투어를 통해 누적 관객 약 7만 명을 기록하는 등 폭넓을 사랑을 받고 있다.

YG플러스(YG PLUS)는 <DIVA>의 국내 유일 정식 수입처로 유니버셜뮤직재팬 및 유니버셜뮤직코리아와 협업해 운영한다. YG플러스는 아도(Ado), 미세스 그린 애플(Mrs. GREEN APPLE) 등 다양한 J-POP 아티스트와 협업해오며 국내 J-POP 문화 확산에 기여하고 있다.

아티스트 타케나카 유다이를 더욱 가까이에서 만나고 싶은 팬들에게 이번 스페셜존은 특별한 경험이 될 예정이다.

