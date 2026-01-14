라이엇 게임즈, LoL 새해 첫 PC방 이벤트 진행 중

라이엇 게임즈가 PC MOBA(Multiplayer Online Battle Arena, 다중사용자 온라인 전투 아레나) 게임 ‘리그 오브 레전드(League of Legends, 이하 LoL)’ 2026 시즌 1 시작을 맞아 PC방 이벤트를 진행 중이다.

플레이어는 오는 21일(수) 오후 11시 59분까지 PC방에서 LoL 플레이 시간이 누적될 때마다 단계별로 ‘마법공학 상자’와 ‘열쇠’ 세트를 얻을 수 있다.

최대 20시간을 플레이할 경우 마법공학 상자와 열쇠 세트를 최대 15개까지 획득 가능하며 올해 열리는 ▲LoL 월드 챔피언십 결승전(1명) ▲MSI 결승전(5명) ▲LCK 결승전(5명) 초청권에도 응모할 수 있다.

PC방에서 랭크 모드를 플레이하고 1회 승리할 때마다 보상을 얻는 이벤트도 진행한다. 공식 이벤트 웹사이트에서 ‘보상 받기’를 클릭하면 ▲주황 정수(1천개) ▲수수께끼 감정표현(1개) ▲수수께끼 와드(1개) ▲데마시아라구(1개) ▲고대 불꽃(1개)을 무작위로 지급한다.

라이엇 게임즈는 1월 PC방 혜택으로 30일(금) 오전 11시까지 ‘데마시아’ 챔피언들의 대표 스킨을 제공한다. 플레이어는 PC방에서 ▲메카 삼국 가렌 ▲불멸의 영웅 쉬바나 ▲용 수호자 갈리오 등 총 15종의 스킨을 체험할 수 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

