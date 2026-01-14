쿠키런: 킹덤, 출시 5주년 맞아 대규모 업데이트 ‘빛과 어둠의 경계에서’ 진행

데브시스터즈의 개발 스튜디오 스튜디오킹덤에서 개발한 모바일 RPG 쿠키런: 킹덤이 출시 5주년을 맞아 ‘빛과 어둠의 경계에서’ 업데이트를 진행하고 다양한 콘텐츠와 이벤트를 선보였다고 14일 밝혔다.

올해로 5주년을 맞이한 쿠키런: 킹덤은 독창적인 스토리와 다양성을 바탕으로 세계관을 꾸준히 확장해 왔다. 특히 비스트 쿠키와 에인션트 쿠키의 대립을 중심으로 한 비스트이스트 대륙 서사는 전 세계적으로 큰 인기를 얻어, 지난해 유튜브 ‘글로벌 컬처 & 트렌드 리포트’에서 미국 지역 트렌딩 토픽 톱10에 선정되는 등 글로벌 영향력을 입증하기도 했다.

◆쿠키 세계를 구하기 위한 연합군의 돌격! 신규 에피소드 ‘빛과 어둠의 경계에서’ 오픈'

비스트이스트 월드의 열세 번째 에피소드 ‘빛과 어둠의 경계에서’가 새롭게 오픈됐다. 쿠키 세계를 구하기 위해 어둠마녀 쿠키의 본거지로 돌격한 쿠키 연합군은 수많은 디저트괴물과 용언의 힘을 지닌 강력한 실험체 쿠키들에 맞서 치열한 전투를 벌이게 된다.

어둠마녀 쿠키는 천 년에 한 번 찾아온다는 ‘마녀들의 밤’에 만들어진 어둠의 욕망을 품은 존재로, 마녀들의 비밀을 훔쳐 달아난 뒤 영웅들을 위협하고 비스트를 깨워내며 마침내 쿠키 세계의 섭리를 파괴하기에 이르렀다. 이번 에피소드에서는 쿠키 연합군이 그 어둠의 중심에 한발 더 다가서며 최후의 결전을 향한 서사가 본격화된다.

◆쿠키 세계를 집어삼킬 ‘어둠마녀 쿠키’와 그의 충성스러운 절대 방패 ‘몰드도우맛 쿠키’ 추가

쿠키런: 킹덤의 서사를 관통하는 핵심 캐릭터 ‘어둠마녀 쿠키’를 마침내 플레이어블로 만나볼 수 있게 됐다. 신규 등급인 ‘위치(Witch)’ 등급의 마법형 쿠키로, 이번 업데이트에서 새롭게 추가된 ‘혼돈’ 속성을 지닌다.

스킬 ‘종말의 서막’은 발동 시 끝을 알 수 없는 심연이 주변의 적을 이동불가 상태로 만들고 쿨타임을 증가시키며, 범위 내 대상의 체력을 흡수해 제거되지 않는 체력 보호막으로 전환한다. 마지막 피해와 함께 일부 대상을 ‘실패작’으로 만들어 어둠마녀 쿠키가 받은 피해의 일부를 같이 받도록 한다. 또한 적·아군이 전투 불능 상태가 되면 ‘마력 착취’로 점차 강해지며, 일정량 이상 중첩되면 ‘마력 해방’ 상태에 돌입한다.

아울러 에픽 등급의 돌격형 쿠키 ‘몰드도우맛 쿠키’도 추가됐다. 쿠키 연구소 속 은밀한 실험실에서 탄생한 강력한 도우 쿠키들 중 첫 번째로 공개되는 쿠키다. 스킬 ‘돌진명령 수행’을 사용해 전방으로 돌진하며 적을 밀어내고 피해를 입히며, 돌진 종료 후에는 주변에 범위 피해를 가한다. 일정 조건 달성 시 ‘보석 폭주’ 상태가 돼 기본 공격이 강화되고 공격 시 체력이 소모된다.

◆PvE 콘텐츠 ‘공명하는 별의 탑’ 등 알찬 즐길 거리 선봬…유저 편의성도 대폭 개선

이번 업데이트로 PvE 콘텐츠 ‘공명하는 별의 탑’이 추가됐다. 각각 세 가지 속성의 쿠키에게 더 큰 힘을 부여하는 네 개의 탑으로 구성되며, 탑이 요구하는 속성에 알맞는 쿠키를 선택하는 것이 공략의 핵심이다. 전투 파티 구성 시 같은 속성의 쿠키를 2종 이상 배치하면 ‘속성 공명’ 효과가 발동해 더 큰 힘을 발휘한다. 네 개의 탑을 모두 클리어하면 특별한 보상이 주어진다.

이와 함께 신규 시즌으로 돌아온 디펜스 게임 ‘균열의 수호자2’와 ‘5주년 한정! 모아봐요 케이크 들개’ 등 다채로운 재미의 게임 콘텐츠가 준비됐으며, ‘5주년 기념 페스티벌’에서는 ▲5주년 특별 열기구 ▲캔디애플맛 쿠키의 행운 주사위 ▲5주년 페스티벌 비스킷 대장간 등 보상이 가득한 이벤트를 만나볼 수 있다.

유저 편의성도 대폭 개선됐다. 우선 신규 및 복귀 유저를 위한 가이드가 각각 추가 및 업데이트돼 플레이가 수월해졌다. ‘토핑 및 비스킷 자동 분해’ 기능은 설정한 등급의 토핑·비스킷 획득 시 자동 분해를 지원하며, ‘쿠키 세팅 가이드’ 기능은 각 쿠키에 맞는 토핑과 토핑 타르트, 비스킷을 추천해준다. 또한 쿠키의 최대 레벨이 90에서 100으로 확장됨에 따라 더욱 강력한 전투를 즐길 수 있게 됐다.

한편, 쿠키런: 킹덤의 5주년을 기념하는 웹사이트 ‘어둠마녀 총력전’이 새롭게 오픈됐다. 웹사이트에서는 ▲지난 5년간의 모험을 되짚어 보는 ‘다시 읽는 왕국 이야기’ ▲나의 전투 세력과 전투 방식을 담은 ‘어둠마녀 총력전 참전증’ 발급 ▲작년 한 해 자신의 플레이 기록을 확인하는 ‘나의 왕국 리포트’ ▲5주년 기념 ‘팬아트 페스티벌’ 등 온∙오프라인 이벤트 소식을 확인할 수 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

