비보이팀 진조크루, 세계대회 ‘브레이크 더 플로어’ 레전드 우승

진조크루가 프랑스 칸의 브레이킹 대회 20주년 배틀에서 우승 세리모니를 펼쳤다.

세계 최고 권위의 브레이킹 대회 중 하나인 ‘브레이크 더 플로어’(Break The Floor)가 20주년을 기념하는 ‘레전드’(Legend) 에디션으로 지난 1월 11일 개최됐다.

‘브레이크 더 플로어’는 매년 프랑스 남부의 휴양도시 칸에서 열리는 가운데 이번 대회 역시 칸 국제영화제가 열리는 상징적인 장소 ‘팔레 데 페스티벌 에 데 콩그레’에서 개막됐다. 세계 각국 최정상급 비보이들이 한자리에 모여 치열한 브레이킹 배틀을 펼쳤다.

진조크루는 2016년부터 2018년까지 ‘브레이크 더 플로어’ 3년 연속 우승의 전무후무한 기록을 보유한 팀으로 대회 역사상 가장 강력한 레전드로 평가를 받아 왔다. 주최 측은 20주년 대회에 진조크루를 빼놓고는 진행할 수 없다는 메시지와 함께 멤버 스킴(Skim), 윙(Wing), 베로(Vero)를 공식 초청했다.

이번 대회에는 개최국 프랑스를 비롯해 한국, 러시아, 이탈리아, 우크라이나, 세계연합팀 등 여러 국가의 비보이들이 참가해 8강 토너먼트로 진행됐다.

진조크루는 결승 무대에서 러시아의 그롬(Grom)과 놀드 다이아몬드(Nold Diamond), 프랑스의 윌리(Willy)가 연합한 십 더 주스(Sip the Juice) 팀을 상대로 접전 끝에 2:1 승리를 거두며 우승을 차지했다.

‘브레이크 더 플로어’는 단순한 배틀을 넘어, 브레이킹 문화의 역사와 흐름을 기록해 온 무대로 평가받는다. 그 20년의 시간 위에서 진조크루는 과거의 영광이 아닌 현재의 경쟁력으로 다시 한 번 정상에 섰다.

20주년이라는 상징적인 무대에서 다시 정상에 오른 진조크루는 이번 대회의 슬로건인 ‘레전드’라는 단어의 의미를 현재형으로 바꿔 놓았다. 붉은 말의 해, 2026년의 시작인 1월. 진조크루는 이번 우승 소식으로 한 해를 힘차게 질주할 상징적인 출발을 알렸다.

수상 소감을 통해 윙(Wing)은 “레전드는 한 번 이긴 사람이 아니라, 시간이 지나도 계속 무대 위에 설 수 있는 사람이라고 생각한다”며 “그리고 혼자가 아니라 팀과 함께 그 시간을 버텨온 사람들. 진조크루가 그런 팀이라는 걸 이번 무대로 다시 보여줄 수 있어서 의미가 컸다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]