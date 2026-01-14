윤서령, 기적의 오뚝이 서사…매력·실력·미모 ‘미스트롯4’ 불사조 맞네

윤서령이 ‘불사조’ 에너지로 새로운 도전을 향한 기대감을 높였다.

윤서령은 지난 13일 오후 10시 방송된 TV CHOSUN ‘미스트롯4 미공개 스페셜’에서 다시 한번 ‘미스트롯’에 도전하며 선보인 마스터 예심 무대로 시선을 사로잡았다.

‘미스트롯3’ 탈락 위기마다 부활하며 기적의 불사조로 불렸던 윤서령은 ‘미스트롯4’ 마스터 예심부터 강한 인상을 남겼다. ‘미스트롯4’ 현역부로 출전한 윤서령은 마스터 예심에서 ‘두 여인’을 선곡, 청아한 음색을 들려준 것은 물론 안정적이면서도 호소력 짙은 창법을 선보였다.

윤서령의 예심 무대 후 진성은 “노래를 참 잘한다. 제가 좋아하는 파워풀한 목소리다. 기교만 더해지면 작품이 될 것”이라며 호평을 남겨 시청자의 공감을 얻었다. 특히 ‘미스트롯4 미공개 스페셜’에서는 윤서령의 마스터 예심뿐 아니라 친언니 윤서희와의 두터운 자매애가 화제를 모았다.

윤서령은 ‘미스트롯4’에 출전한 친언니 윤서희의 ‘10분 내로’ 무대를 언급, “언니가 자랑스러웠다. 지금까지 본 언니의 모습 중에 제일 멋있었다”라며 진심을 전했고, 이에 윤서희는 감격해 눈물을 흘려 보는 이들의 마음을 울렸다.

‘미스트롯4 미공개 스페셜’에서 강한 인상을 남긴 윤서령은 지난 8일 방송된 '미스트롯4' 본방송을 통해 현역부 B조 멤버들과 함께 ‘밤차’ 무대를 선보여 반전 매력을 입증했다. 윤서령은 섹시한 카리스마와 곡에 딱 맞는 시원시원한 보컬, 넘치는 끼로 이목을 집중시키며 팀의 하모니를 이끌어 호평을 얻었다.

앞서 윤서령은 ‘미스트롯3’를 통해 칠전팔기의 에너지로 TOP10에 오르며 ‘불사조’라는 별명을 얻은 바 있다. 넘치는 끼와 흥을 바탕으로 다양한 활동을 통해 매력을 쌓아온 윤서령은 지난해 발표한 신곡 ‘슬픈 가야금’을 통해 한층 성숙해진 비주얼과 실력을 선보이며 자신만의 음악적 활로를 개척, 꾸준히 음악 여정을 이어가고 있다.

한편 윤서령은 지난 10일 팬들과 함께 생일 파티를 개최하며 감사의 인사를 전했으며, 올해도 다채로운 활동을 통해 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

