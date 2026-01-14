'FNC 신인 밴드' AxMxP, 자유분방 소년美…4인 4색 매력

신인 보이 밴드 AxMxP의 신보 콘셉트 포토가 모두 베일을 벗었다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 13일 공식 SNS 채널을 통해 AxMxP의 미니 1집 'Amplify My Way'(앰플리파이 마이 웨이) 네 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 사진 속 AxMxP는 탁 트인 도로를 배경으로 빈티지한 오픈카와 여행 가방, 카메라 등 소품을 활용해 마치 여행을 떠난 듯한 설렘과 즐거운 분위기를 전한다. 특히 서로 어깨를 기댄 채 환하게 웃고 있는 멤버들의 모습은 청량한 소년미를 자아내며, 장난기 넘치면서도 자유분방한 매력을 돋보이게 만든다.

AxMxP가 4개월 만에 선보이는 신보 'Amplify My Way'는 더블 타이틀곡 'PASS'(패스)와 '그리고 며칠 후 (Thereafter)'를 포함해 총 7곡이 수록되어 있으며, AxMxP는 전체 트랙을 통해 각자의 속도로 꿈의 모양을 찾아가는 청춘의 이야기를 전할 예정이다.

특히 하유준이 전곡 작사에 참여했고, 김신은 자작곡 '너의 평소에 (Be yours)'를 수록하며 더욱 완성도 높은 앨범을 예고하고 있어 기대가 높아진다.

한편 AxMxP의 미니 1집 'Amplify My Way'는 오는 21일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

