NCT WISH, 日 첫 미니앨범 ‘WISHLIST’ 오늘 발매

NCT WISH(엔시티 위시, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 일본 첫 미니앨범 ‘WISHLIST’(위시리스트)가 오늘(14일) 발매된다.

NCT WISH의 일본 첫 미니앨범 ‘WISHLIST’는 1월 14일 오후 6시 각종 글로벌 음악 플랫폼에서 전곡 음원 공개되며, 타이틀곡 ‘Hello Mellow’(헬로 멜로우) 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 만날 수 있다.

타이틀곡 ‘Hello Mellow’는 강렬한 드럼 비트 위로 유연하게 흐르는 멜로디와 베이스 라인이 자유롭고 에너지 넘치는 댄스 팝 곡으로, 어떤 시련과 어려움도 시간이 지나 돌아보면 소중한 추억이 된다는 메시지와 지금 이 순간을 소중히 살아가자는 따뜻한 마음을 노래한다.

수록곡 ‘ZONE’(존)은 너의 ‘ZONE’에 빠져들어 헤어 나올 수 없다는 가사를 통해 사랑에 빠진 순간의 설렘을 표현한 퓨처 베이스 기반의 곡이며, R&B 바이브의 힙합 댄스 곡 ‘BUBBLE GUM’(버블 검)은 중독성 있는 후렴과 NCT WISH의 여유로운 애티튜드가 조화를 이뤄 새롭고 강렬한 인상을 남긴다.

선공개되었던 ‘Dreamcatcher’(드림캐처)는 몽환적인 무드와 ‘너를 괴롭히는 악몽을 내가 지워줄게’라는 메시지가 꿈결 같은 은은한 분위기를 자아내는 팝 트랙이며, UK 개러지 장르의 ‘SOMEDAY’(섬데이)는 응원의 메시지를 담은 긍정적인 가사와 밝은 멜로디로 기분 좋은 에너지를 선사한다.

또한 좋아하는 상대를 만난 뒤 잠들어 있던 세상이 깨어난 듯한 설렘과 두근거림을 표현한 R&B 곡 ‘Good Morning’(굿모닝), 한국 미니 2집의 타이틀곡 ‘poppop’(팝팝) 일본어 버전까지 총 7곡이 수록되어 NCT WISH만의 독보적인 색깔을 만끽하기에 충분하다.

NCT WISH는 1월 17~18일 일본 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 ‘NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’’(엔시티 위시 퍼스트 콘서트 투어 ‘인투 더 위시 : 아워 위시’)를 개최하며, 신곡 ‘Hello Mellow’와 ‘Dreamcatcher’ 무대를 펼치고 앨범 발매의 열기를 이어간다.

한편, NCT WISH의 일본 첫 미니앨범 ‘WISHLIST’는 1월 14일 현지에서 음반으로도 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

