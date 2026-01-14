KBO, 2026 기록 강습회 한양대서 개최… 21일부터 수강신청

2024년 KBO 기록 강습회 전경. 사진=KBO 제공

야구의 순간을 남기기 위한, 기록강습회가 열린다.

한국야구위원회(KBO)는 14일 “2026년 KBO 기록강습회가 오는 30일부터 다음달 1일까지 서울 한양대학교에서 개최된다”고 전했다.

KBO 기록강습회는 야구 공식기록법의 보급과 이해를 통한 저변 확대를 목적으로 프로야구 원년인 1982년부터 개최됐다.

강습회에서는 KBO 공식기록원들의 현강감 있는 강의를 바탕으로 프로야구에서 사용되는 공식기록지 작성법, 기록 및 경기 규칙 등이 함께 다뤄질 예정이다. 수강 신청자에게는 현장에서 실습용 야구기록지와 기록 가이드북이 교재로 제공된다.

강습회 종료일에는 전체 강습 과정의 이해도를 가늠할 기록지 작성 테스트가 실시되며, 테스트 성적 우수자에게는 수료증이 발급된다.

수강 신청은 오는 21일 오후 1시부터 23일 오후 5시까지 KBO 홈페이지 수강신청 접수 창을 통해 가능하다. 기타 문의사항은 KBO 홈페이지 내 기록위원회 스코어링 필드 1대1 문의하기를 이용하면 된다.

