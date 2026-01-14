“건강 문제?”…중식 대가 이연복, 요리 예능서 사라진 진짜 이유

중식의 대가 이연복 셰프가 최근 요리 예능 프로그램에서 모습을 감춘 이유가 주목받고 있다. 사진 = 채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’

중식의 대가 이연복 셰프가 최근 요리 예능 프로그램에서 모습을 감춘 이유가 주목받고 있다.

이연복은 최근 각종 요리 예능에서 얼굴을 비추지 않고 있는 상황이다. 이에 온라인 커뮤니티를 중심으로 지난해 방송된 채널A 예능 ‘절친 토큐멘터리–4인용 식탁’ 속 그의 발언이 재조명되고 있다.

당시 이연복은 근황을 전하며 “식당에서 이연복 셰프가 없단 얘기를 많이 하더라. 이제는 아들에게 식당을 넘겨준지 꽤 됐다. 레시피나 식자재 관리는 하는데 요리에서는 어느 정도 손을 뗐다”고 밝혔다.

이어 오랜 시간 불과 기름, 연기 앞에서 요리를 해온 데 따른 건강상의 후유증도 솔직하게 털어놨다. 그는 “연기 때문에 알레르기가 생겼다. 더 이상 하지 말라는 신의 계시인가 싶었다. 방송에서도 요리를 할 땐 약을 먹고 한다”고 고백해 안타까움을 자아냈다.

해당 발언이 다시 주목받자 온라인상에서는 “요즘 요리 예능 많은데 안 나오는 이유가 있었네”, “냉부해로 인기 얻었는데 건강 때문에 쉬는 거였구나”, “연기 알레르기면 요리 프로그램은 진짜 힘들었을 듯”등 공감 어린 반응이 이어졌다. 특히 최근 ‘흑백 요리사’, ‘냉장고를 부탁해’ 등 요리 프로그램이 다시 인기를 끌고 있는 상황에서, 이연복의 부재를 아쉬워하던 시청자들의 반응이 더욱 더해지고 있다.

한편, 이연복은 과거 ‘냉장고를 부탁해’를 통해 대중적인 인지도를 높이며 요리 예능의 아이콘으로 자리 잡았다.

