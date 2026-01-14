마블 라이벌즈 시즌6 16일 개막, 만능 히어로 데드풀 등장

마블 IP 기반의 PVP 슈팅 협동 게임 <마블 라이벌즈>가 오는 16일 시즌6 ‘박물관의 밤(Night at the Museum)’ 개막 소식을 전했다.

신규 시즌에는 마블 시리즈의 최정상 인기 캐릭터 데드풀이 히어로 로스터에 정식 합류한다. 데드풀은 제4의 벽을 넘나드는 원작 설정에 맞게, 듀얼리스트, 뱅가드, 스트래티지스트 등 게임 내 모든 역할을 수행할 수 있으며, 퀵 매치 및 경쟁 모드 모든 시합에서 양쪽 진영에 활용될 수 있는 유일한 히어로다.

29일 진행되는 시즌6 추가 업데이트에는 신규 호송맵인 ‘사색의 박물관’도 공개될 예정이다. 또 시즌6부터 ‘히어로 숙련도’ 시스템이 대폭 업그레이드 돼 플레이어들이 기술을 뽐내는 동시 다양한 보상도 확보할 수 있다. 각 히어로별 보상이 강화되며 ‘스타 코인’, ‘불안정한 분자’, ‘타이틀’, ‘뱃지’ 등 신규 보상이 적용된다.

시즌 6 기간에는 데드풀, 로그, 닥터 스트레인지, 아이언맨 등 10명 이상의 인기 히어로 신규 액세서리도 소개될 예정이다. 대학생 인증 시 한정 코스튬과 MVP를 즐길 수 있는 대학생 보상 프로그램도 지속된다.

마블 라이벌즈 시즌6은 타임스 스퀘어 맵에서 여러 사진 기록을 남길 수 있는 ‘포토 모드’도 새롭게 선보인다. 또한 29일 업데이트 이후에는 타임스 스퀘어 맵 내 ‘두들겨 패는 클럽’이라는 신규 지역도 공개된다. 해당 지역에서 플레이어들은 맞짱 결투를 신청할 수 있으며, 일부 스타 코인을 지불하면 해당 매치가 타임스 스퀘어 전광판에 생중계된다.

마지막으로 시즌6 개막과 함께 마블 라이벌즈 챔피언 컵의 클랜 보상도 강화된다. 최상위 클랜에 대한 현금 보상은 유지되며, 기타 랭크 클랜 대상으로도 랭크에 따라 스타 코인이 모든 멤버 대상 차등 지급된다. 예선에 참가하거나, 활발하게 토너먼트에 참여한 클랜에게도 네임 플레이트 및 스프레이 등 보상이 지급된다. MRC 마크 디자인은 전면 개편되며, 더 많은 랭커 대상 지급되는 동시 영속 보존된다.

