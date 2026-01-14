국립조선왕조실록박물관, ‘디지털 외사고’ 건립 본격 추진

국립조선왕조실록박물관 전경. 국가유산청 제공

국립조선왕조실록박물관이 디지털 외사고(연구보존동) 건립을 계기로 기록유산 보존·연구는 물론 관람객에게 더욱 다양한 문화 서비스를 선보인다.

국가유산청 국립고궁박물관 국립조선왕조실록박물관은 오는 2028년까지 디지털 외사고 건립을 본격 추진한다고 14일 밝혔다. 외사고는 고려·조선시대에 중요 역사 기록을 보관하던 사고(史庫) 중 궁궐에 있던 춘추관을 제외한 지방에 소재한 사고의 별칭이다.

지난해 5월 강원 동남권 최초의 국립박물관으로 전관 개관한 실록박물관은 조선왕조실록과 의궤 등 기록유산을 주제로 한 활발한 전시·교육·연구·교류 사업을 통해 지역을 대표하는 복합문화공간으로 자리매김하면서 전관 개관 이후 지난해 12월까지 8개월간 누적 관람객 8만6000여 명을 기록했다.

전관 개관 기념 특별전 오대산사고 가는 길을 비롯해 청년 국제 교류 프로그램, 학술대회 조선왕조실록·의궤 연구의 현황과 과제 등 주요 행사를 성공적으로 개최하고, 가족·초등학생 대상 교육 프로그램과 지역 기관 연계 도장 찍기 여행(스탬프 투어) 운영, 평창교육지원청과의 업무협약 체결 등으로 지역 교육·문화 협력망을 강화하는 성과를 거뒀으며, 이러한 성과를 토대로 기록유산의 디지털 전환과 활용을 선도할 디지털 외사고 건립 사업을 본격적으로 추진한다.

강원도 평창군 오대산국립공원 박물관단지 내에 연면적 2795㎡ 규모(총사업비 194억원)로 2028년까지 건축을 목표로 하며, 지난해 수립한 기본 계획을 토대로 올해 설계 등을 마무리한 뒤 내년부터 본격적인 공사에 착수할 예정이다. 디지털 외사고는 조선왕조실록과 의궤 등 기록유산의 가치를 첨단 기술을 통해 알기 쉽게 체험할 수 있는 디지털 실감 영상관, 미디어 파사드 등의 전시 공간과 교육 공간, 중요 기록유산의 장기 보존과 활용 기반이 되어줄 디지털 헤리티지 데이터보관실 등의 공간들로 조성될 예정이다.

디지털 외사고 건립이 완료되면 실록박물관은 기록유산의 디지털 활용과 보존을 선도하는 기관으로서, 오대산·대관령·동해권역을 잇는 문화관광벨트를 형성하고 외국인 관광객 유치, 지역 일자리 창출과 청년 인구 유입 등 지역 상생 발전에도 기여할 것으로 기대된다.

