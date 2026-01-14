이주빈, 증명사진 때문에 법원 출석?…“유명세 좋을 줄 알았는데”

배우 이주빈이 증명사진 때문에 고초를 겪었던 사연을 전했다.

이주빈은 최근 유튜브 '인생84'에서 2017년에 촬영한 증명사진과 관련해 "유명해져서 좋을 줄 알았는데 도용 됐다"고 밝혔다.

그는 "상담원, 보험, 투자 권유, 중고차 딜러 등 여러 곳에서 내 사진이 쓰였다. 내 얼굴을 이용해 사람들에게 투자하라고 속인 거다"라고 토로했다.

이어 "심지어 주민등록증까지 위조 돼 법원에서 출석하라는 연락까지 받았다. 회사에서도 '투자 사기 했느냐'는 연락이 왔고, 그 사진으로 사기를 친 사례가 여러 건 있었다"고 털어놨다.

이에 기안84는 "얼굴이 너무 믿음이 가서 그렇다. 절대 거짓말할 것 같지 않다"며 "만약 이 사람이 뭘 팔자고 하면 나도 살 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이주빈은 현재 tvN 스프링 피버에 출연 중이다. 스프링 피버는 찬바람 쌩쌩부는 교사 윤봄(이주빈)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핑크빛 로맨스 드라마다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

