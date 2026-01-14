종교의 자유와 사회적 책임 포럼 개최…종단 간 협력과 책임성 강조

‘종교의 자유와 사회적 책임’이라는 주제로 열린 포럼에서 패널들이 토론하고 있다.

종교 지도자와 시민사회 인사들이 한자리에 모여 ‘종교의 자유와 사회적 책임’을 주제로 서울북부 지역 포럼을 열고, 종교의 공공성과 협력적 역할을 강화해야 한다는 데 뜻을 모았다.

13일 열린 종교 포럼은 한국종교협의회 5층 세미나실에서 진행됐으며, 종교계·학계·지역사회 인사 등 60여명이 참석해 지역 사회의 화합과 연대 방안을 모색했다.

먼저 홍윤종 한국종교협의회 회장의 환영사로 시작됐다. 홍 회장은 “ 종교가 본연의 사명을 되찾고 사회적 신뢰를 회복하는 것은 시대의 절실한 요청”이라고 강조했다.

축사는 서진우 KCLC 공동의장이 맡았다. 서 목사는 “하나님께서 인간에게 주신 가장 기본적이고, 본질적인 종교의 자유를 지키고, 사회적 책임을 다 하고자 함이요 종교의 자유는 하늘이 부여한 불가침의 영역이요, 종교의 자유는 이웃을 억합하는 것이 아니요, 이웃을 살리는 치유에 목적이 있습니다. 더 큰 사랑으로 이 사회를 품어야 한다”고 밝혔다.

기조강연에서는 성해영 교수가 발제자로 나서 종교의 자유와 사회적 책임이 어떻게 균형을 이루어야 하는지 설명했다. 성 교수는 “급변하는 사회에 많은 분야에서 AI가 활용되고 있는 시점에서 오히려 명상, 템플스테이 자기 자신을 알아가는 것에 역령을 쓰고 있는 상황, 그리고 지금 한국이 당면한 과제 중 가장 중요한 것은 통일이다. 분단의 결과를 아직도 경험하고 있는 나라, 공산주의 자본주의는 우리가 만든 이데올로기가 아니라는 것, 남녀갈등, 지역갈등, 정치적 갈등, 종교적 갈등을 평화로운 방식으로 통합시켜야 하는 과제를 지금 한국이 안고 있다”고 강조했다.

패널토론에는 한원전 목사, 최상면 목사, 혜등스님, 조한복 사무총장이 참여해 지역 사회에서 종교가 수행해야 할 역할과 종단 간 협력 방안에 대해 논의했다. 토론에서는 종교의 사회적 신뢰 회복, 청년세대와의 소통 문제, 지역 공동체의 윤리적 기반 회복 등에 대한 실제적 제안들이 제시됐다.

마지막으로 한원전 목사, 혜등스님, 옥윤호 교구장이 공동성명서를 낭독했다. 성명서에는 ▲종교 간 상호 존중 ▲사회적 약자 보호 ▲지역 사회의 공공성 회복 ▲종교 지도자의 책임성 강화 등의 내용이 포함됐으며, 참석자들은 지역의 신뢰 회복과 평화 정착을 위해 상호 협력할 것을 다짐했다.

행사 관계자는 “이번 포럼은 서울북부 지역 종교계가 함께 종교의 책임성과 공공성을 강화하고, 종단 간 신뢰를 기반으로 지역 사회에 기여할 방안을 모색한 의미 있는 자리”였으며 “앞으로도 정기적인 연대 프로그램과 포럼을 이어가 지역의 통합과 평화를 실천해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

