프로축구 이랜드, 대학생 마케터 '씽크필더' 11기 모집… 스포츠 산업 인재 찾는다

사진=서울 이랜드 FC 제공

프로축구 K리그2 서울 이랜드 FC가 대학생 마케터 '씽크필더' 11기를 모집한다.

씽크필더는 스포츠 마케팅 전문가를 꿈꾸는 대학생들이 구단 운영의 실무를 직접 체험하고 역량을 쌓을 수 있는 이랜드의 대외활동 프로그램이다.

이번 11기 모집은 13일부터 오는 25일까지 진행된다. 스포츠 마케팅에 대한 열정을 가진 대학생 및 휴학생이라면 누구나 지원 가능하다. 선발된 씽크필더에게는 2026시즌 서울 이랜드의 홈경기 출입증이 발급되며 홈경기 운영 및 정기 회의에 참여하게 된다.

특히 이번 기수는 홈경기 현장 실무 참여 비중이 대폭 강화됐다. ‘온필드 프로그램’과 ‘컴포테이블석’ 등 다양한 홈경기 프로그램을 운영하고 새로운 관람 서비스를 기획하며 실무 경험을 쌓게 된다.

참가자 혜택도 풍성하다. ▲스포츠 산업 현직자 초청 특강 ▲구단 용품 및 의류 제공 ▲요건 충족 시 수료증 발급 ▲활동 우수자 포상 등이 제공된다. 스포츠 분야 현직 '씽크필더 선배와의 만남'을 통해 멘토링 기회도 가질 수 있다.

지원 방법은 이랜드 공식 홈페이지 공지사항에서 지원서를 내려받아 작성한 뒤 ‘홈경기 이벤트·서비스 기획안’과 함께 이메일로 제출하면 된다. 포트폴리오는 선택 사항으로 희망자에 한해 추가 제출할 수 있다.

이랜드 관계자는 “씽크필더는 대학생들에게 실무 경험을 제공하는 뜻깊은 프로그램이다. 많은 수료생이 실제로 스포츠 산업 곳곳에서 활약하고 있는 만큼 열정 넘치는 대학생들의 많은 도전을 기대한다”고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

