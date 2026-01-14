송강호·구교환, 영화 ‘정원사들’서 만난다…송승헌·이광수 등 황금 라인업

사진=각 소속사

영화 ‘핸섬가이즈’로 대중과 평단 모두를 사로잡은 남동협 감독의 신작 ‘정원사들’에 배우 송강호, 구교환, 송승헌, 이광수, 신현빈, 이재인이 출연을 확정했다.

‘정원사들’은 화초 키우기가 유일한 취미인 식집사 공무원이 동네의 사고뭉치와 손을 잡고 특별한 원예 사업에 뛰어들면서, 조용했던 마을이 상상도 못한 대혼란에 빠지게 되는 이야기다.

가장 먼저 캐스팅 소식을 알렸던 송강호와 극 중에서 함께 호흡을 맞추는 ‘김문호’ 역에는 구교환이 캐스팅됐다. ‘김문호’는 가는 곳마다 각종 사건사고를 몰고 다니는 동네의 트러블메이커다. 영화 ‘만약에 우리’, ‘탈주’, ‘모가디슈’, 넷플릭스 시리즈 ‘D.P.’ 등 다양한 작품에서 독보적인 스타일을 구축해온 구교환은 특유의 에너지와 매력을 바탕으로 송강호와 예측 불허 케미스트리를 발산할 예정이다.

송승헌은 한때 가요계를 풍미했으나, 한 사건을 계기로 나락 간 스타 ‘한청용’ 역으로 분한다. 영화 ‘히든페이스’, 드라마 ‘금쪽같은 내 스타’ 등 활발한 작품 활동을 이어가고 있는 송승헌은 카리스마 이면에 숨어있는 반전 매력이 돋보이는 캐릭터 ‘한청용’을 통해 파격적인 연기 변신을 시도할 것으로 기대를 모으고 있다.

‘조각도시’, ‘악연’, ‘콩콩팥팥’ 등 예능과 작품 모두를 아우르며 다층적인 매력으로 대중들의 사랑을 받고 있는 이광수는 ‘송사장’ 역할에 캐스팅되었다. ‘송사장’은 복권방을 운영하면서 최영일의 원예 사업 유통을 담당하는 파트너로, 극의 흐름에 활력을 더할 것으로 기대된다.

신현빈은 위험한 비밀을 지닌 레스토랑 주인 ‘강미애’ 역을 맡았다. 영화 ‘얼굴’, ‘계시록’, ‘지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들’, 드라마 ‘사랑한다고 말해줘’, ‘재벌집 막내아들’, ‘슬기로운 의사생활’ 등에서 선과 악을 오가며 한계 없는 연기 스펙트럼을 입증한 신현빈은 이번 작품에서 우아하고도 냉철한 사업가 ‘강미애’ 캐릭터로 분해 색다른 긴장감을 불어넣을 예정이다.

여기에 ‘콘크리트 마켓’, ‘하이파이브’, ‘미지의 서울’, ‘스프링 피버’ 등 다양한 장르와 인물을 넘나들며 매 작품 대체 불가한 존재감으로 캐릭터에 숨을 불어넣는 배우 이재인이 영일의 딸 ‘최은수’ 역으로 특별 출연해 극을 더욱 풍성하게 만들 전망이다.

송강호, 구교환, 송승헌, 이광수, 신현빈, 이재인 등 신선한 조합에서 나오는 폭발적인 연기 시너지를 기대케 하는 ‘정원사들’은 ‘핸섬가이즈’를 통해 오컬트와 코미디의 복합 장르를 독보적인 연출력으로 그려내 대중과 평단 모두를 사로잡은 남동협 감독이 연출을 맡았다. ‘핸섬가이즈’ 로 제23회 디렉터스컷 어워즈 신인 감독상, 제44회 한국영화평론가협회상 영평 10선, 제57회 시체스영화제 파노라마 판타스틱 관객상, 제23회 피렌체 한국영화제 심사위원상 등 국내와 해외 유수 영화제에서 실력을 인정받은 남동협 감독은 이번 작품에서 역시 재기발랄한 유머와 짜릿한 긴장감을 감각적으로 그려내 또 한 번 웰메이드 코미디의 진수를 보여줄 전망이다.

‘핸섬가이즈’를 비롯해 영화 ‘서울의 봄’, ‘하얼빈’, ‘야당’, ‘다만 악에서 구하소서’, ‘남산의 부장들’ , ‘내부자들’, ‘메이드 인 코리아’ 등 작품성과 흥행성 모두를 겸비한 다양한 장르의 작품들을 선보여온 하이브미디어코프가 제작을 맡았다. ‘핸섬가이즈’에 이어 다시 한번 남동협 감독과 의기투합한 만큼 최상의 시너지가 기대된다. ‘하얼빈’으로 제61회 백상예술대상 영화부문 대상을 수상한 홍경표 촬영감독 또한 ‘정원사들’(가제)에 합류한다. ‘다만 악에서 구하소서’, ‘기생충’, ‘설국열차’ 등 굵직한 필모그래피를 쌓아 온 그는 이번 작품에서 역시 탁월한 미장센으로 작품의 완성도를 끌어올릴 예정이다.

대한민국 대표 배우들과 대한민국 대표 차세대 감독의 만남으로 기대를 더하는 ‘정원사들’(가제)은 2026년 크랭크인을 목표로 프리 프로덕션 중이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

