넷플릭스 새 시리즈 ‘딜러’ 제작…정소민→류승범 캐스팅

넷플릭스가 새로운 시리즈 ‘​딜러’ 제작을 확정하고 배우 정소민, 류승범, 이수혁, 류경수의 캐스팅을 14일 공개했다.

‘딜러’는 카지노 딜러 ‘건화’가 위기에 처한 결혼 계획을 지키기 위해 봉인해 왔던 능력을 사용해 온갖 위험이 난무하는 도박판에 뛰어들면서 벌어지는 범죄 드라마다.

영화 ‘30일’, 드라마 ‘환혼’, ‘엄마친구아들’, ‘우주메리미’ 등 로맨스부터, 코미디, 그리고 판타지까지 다양한 장르에서 활약해 온 정소민이 ‘정건화’ 역을 맡아 지금까지와는 또 다른 얼굴을 예고한다. 카지노 손님들을 능수능란하게 상대하는 에이스 딜러 ‘건화’는 술과 도박 등 여흥과는 거리가 멀지만, 신혼집을 마련하려다 사기 당해 하루아침에 꼬여버린 결혼 계획을 바로잡기 위해 숨겨 온 자신의 능력을 깨워 도박판에 뛰어들게 된다.

넷플릭스 영화 ‘굿뉴스’, 영화 ‘타짜: 원 아이드 잭’, ‘베를린’ 등의 작품을 통해 폭 넓은 캐릭터 소화력을 보여준 류승범이 ‘딜러’에서 ‘황치수’로 분해 또 한 번 강력한 존재감을 보여줄 전망이다. ‘치수’는 카지노에서 앵벌이를 한 돈으로 도박을 하며 살아가다가, ‘건화’의 계획에 동참하게 되는 인물이다. 캐릭터의 매력을 극대화하는 류승범 특유의 개성 있는 연기가 작품에 어떤 결을 더하게 될지 기대를 모은다.

드라마 ‘S라인’, ‘우씨왕후’ 등에서 강렬한 비주얼과 독특한 분위기로 자신만의 스타일을 구축한 이수혁이 카지노의 판을 흔드는 플레이어 ‘조준’으로 합류해 작품에 힘을 보탠다. 뛰어난 실력과 포커페이스로 카지노 테이블을 장악하는 ‘조준’의 등장은 신선한 긴장감을 더할 전망이다.

넷플릭스 시리즈 ‘선산’, 영화 ‘노이즈’, ‘​야당’ 등의 작품에서 강력한 에너지를 선사했던 류경수는 ‘건화’의 남자친구이자 강력계 형사 ‘최우승’ 역으로 분한다. 류경수는 ‘건화’ 앞에서는 한없이 다정하지만, 자신이 맡은 사건은 끝까지 쫓는 ‘우승’을 완벽하게 소화하며 확장된 연기 스펙트럼을 선보일 예정이다.

‘딜러’는 다수의 작품에서 촬영감독으로 활약해 온 최영환 감독이 메가폰을 잡는다. ‘밀수’, ‘베테랑’, ‘타짜’, ‘​도둑들’과 같은 작품에서 장르의 재미를 극대화 시키는 영상미를 보여준 최영환 감독이 화려한 카지노를 배경으로 펼쳐지는 사건을 어떻게 풀어낼지 기대가 높아진다. 글로벌 신드롬을 일으킨 ‘오징어 게임’ 시리즈의 제작사 퍼스트맨스튜디오가 제작에 참여한다는 사실은 작품에 대한 신뢰를 한층 더 높인다. 뿐만 아니라 ‘오징어 게임’ 시리즈의 연출자 황동혁 감독이 기획 및 제작자로 참여해 이목을 집중시킨다.

