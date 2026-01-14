박나래, 김준호·김대희 약점 녹취 요구?…‘절친’ 김지민 결혼식 불참 재조명

사진= 박나래 SNS

코미디언 박나래의 전 매니저가 과거 박나래 지시로 JDB엔터테인먼트 약점을 잡으려고 했다고 주장한 가운데 그가 김지민 결혼식에 불참한 사실이 재조명됐다.

지난 13일 박나래의 전 매니저 A씨는 입장문을 통해 “박나래가 JDB 박OO의 약점을 잡기 위해 저보고 녹취를 해오라고 요구했을 때, 저는 해당 녹취를 박나래와 박나래의 남자친구에게 전송했고, 현재까지도 보관 중”이라며 “JDB와 박나래 재계약 당시 JDB 박OO과 박나래가 저를 서로 붙잡았다”고 주장했다.



JDB는 코미디언 김준호와 김대희가 설립한 곳이다. 박OO은 JDB 대표로 추정된다. 박나래는 2024년 9월 JDB엔터테인먼트와 결별 후 자신의 회사를 통해 독자 활동했다. A씨가 주장한 박나래가 약점을 잡으라고 한 대상이 김준호, 김대희로 특정된 것은 아니지만 JDB에서 두 사람이 핵심 위치에 있던 만큼 일부에선 이들을 겨냥한 것 아니냐는 추측이 나온다.

더불어 박나래가 동료 코미디언들이 대거 참석한 김준호, 김지민 결혼식에 불참한 사실도 회자되고 있다. 당시 박나래는 자택 도난 피해로 인해 정신적 충격을 받으면서 김지민의 웨딩 화보 촬영과 결혼식에도 불참했다. 두 사람에게 직접 사정을 설명하고 축의금을 전한 것으로 알려졌다.

앞서 박나래 전 매니저들은 박나래에 대해 직장 내 괴롭힘, 대리처방 등을 주장했다. 박나래는 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 고소했다. 매니저들 역시 허위사실 적시 명예훼손 등의 혐의로 박나래를 형사 고소했다. A씨는 현재 건강상의 이유로 미국에 머물고 있는 것으로 알려졌다. 해당 사안과 관련된 고소인·피고소인 경찰 조사는 모두 마무리된 것으로 전해졌다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]