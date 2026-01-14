프로축구 안양, 유스 출신 오형준 등 신인 선수 4명 영입

사진=FC안양 제공

프로축구 K리그1 FC안양이 유스 출신 오형준 등 신인 선수 4명을 영입했다.

FC안양 18세 이하(U-18) 출신의 오형준은 기동력과 적극적인 움직임이 좋은 스트라이커다. 많은 활동량과 함께 공간 침투 능력과 골 결정력이 우수하다는 평을 받아왔다. 오형준은 “이른 시일 내에 K리그 데뷔전을 치러서 데뷔골을 넣고 싶다. 안양의 유스 출신인 만큼 팬들에게 좋은 모습을 보여드리겠다”고 소감을 밝혔다.

경북자연과학고 출신의 윙포워드 김강은 스피드와 드리블 돌파가 장점으로 꼽힌다. 적극성과 수비력에서도 높은 평가를 받았다. 김강은 “안양에 합류하게 돼서 영광이다. 꼭 데뷔해서 데뷔골을 넣겠다”고 말했다.

울산 HD U-18 동명대 출신의 측면 수비수 김재현은 전형적인 왼발잡이 사이드백으로 수준 높은 크로스가 장점으로 꼽힌다. 신체 밸런스와 기동력이 우수하다는 평을 받아왔다. 김재현은 “신인의 패기를 보여드리고 싶다. 빨리 팀에 녹아들 수 있는 선수가 되도록 노력하겠다”고 안양에 합류한 소감을 말했다.

경희FC 출신의 강지완은 기본기와 킥, 패스의 정확성이 좋은 중앙 미드필더다. 활동량 역시 뛰어나다. 때로는 중앙수비까지도 가능한 멀티플레이어다. 강지완은 “팀에 최대한 빨리 적응해서 하루빨리 데뷔할 수 있도록 노력하겠다”고 올 시즌 포부를 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]