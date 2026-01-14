마인츠 이재성, 하이덴하임전서 리그 2호 도움… 평점 7.3

마인츠 이재성. 사진=AP/뉴시스

이재성(마인츠)이 리그 2호 도움을 올리며 팀에 승리를 안겼다.

이재성은 14일 독일 마인츠의 메바 아레나에서 열린 하이덴하임과의 2025∼2026 독일 분데스리가 17라운드 홈 경기에서 시즌 4호 도움을 기록하며 팀의 2-1 승리를 이끌었다. 리그 13경기 만에 승리를 신고한 마인츠는 최하위를 벗어났다. 승점 12(2승6패)로 장크트파울리, 하인덴하임과 동률을 이뤘으나 골 득실(-12)에서 앞섰다.

하이라이트는 전반 30분이었다. 상대 라마이가 걷어낸 공을 이재성이 잡은 뒤 크로스를 올렸다. 페널티박스 오른쪽에 있던 실반 비드머가 오른발로 골망을 흔들었다. 이재성의 도움으로 기록됐다. 올 시즌 리그 2호 도움으로 직전 우니온 베를린전에 이은 2경기 연속 도움이다. 이재성의 올 시즌 리그 성적은 15경기 2골 2도움이 됐다.

기세를 탄 마인츠는 후반 4분 나딤 아미리의 추가골이 나오면서 2-0으로 달아났다. 후반 15분 하인덴하임이 슈테판 시머가 만회골로 한 골을 따라붙었지만 더 이상 추격하지 못했다.

풀타임을 소화한 이재성은 패스 성공률은 78%(37회 시도 29회 성공)에 그쳤으나 도움 1개를 비롯해 기회 창출 2회, 태클 2회, 가로채기 2회 등으로 공수에서 그라운드를 빛났다. 축구 통계 사이트 풋몹은 이재성에게 준수한 평점 7.3을 내렸다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

