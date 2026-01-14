마인츠 이재성, 하이덴하임전서 리그 2호 도움… 평점 7.3

이재성(마인츠)이 리그 2호 도움을 올리며 팀에 승리를 안겼다.
이재성은 14일 독일 마인츠의 메바 아레나에서 열린 하이덴하임과의 2025∼2026 독일 분데스리가 17라운드 홈 경기에서 시즌 4호 도움을 기록하며 팀의 2-1 승리를 이끌었다. 리그 13경기 만에 승리를 신고한 마인츠는 최하위를 벗어났다. 승점 12(2승6패)로 장크트파울리, 하인덴하임과 동률을 이뤘으나 골 득실(-12)에서 앞섰다.
하이라이트는 전반 30분이었다. 상대 라마이가 걷어낸 공을 이재성이 잡은 뒤 크로스를 올렸다. 페널티박스 오른쪽에 있던 실반 비드머가 오른발로 골망을 흔들었다. 이재성의 도움으로 기록됐다. 올 시즌 리그 2호 도움으로 직전 우니온 베를린전에 이은 2경기 연속 도움이다. 이재성의 올 시즌 리그 성적은 15경기 2골 2도움이 됐다.
기세를 탄 마인츠는 후반 4분 나딤 아미리의 추가골이 나오면서 2-0으로 달아났다. 후반 15분 하인덴하임이 슈테판 시머가 만회골로 한 골을 따라붙었지만 더 이상 추격하지 못했다.
풀타임을 소화한 이재성은 패스 성공률은 78%(37회 시도 29회 성공)에 그쳤으나 도움 1개를 비롯해 기회 창출 2회, 태클 2회, 가로채기 2회 등으로 공수에서 그라운드를 빛났다. 축구 통계 사이트 풋몹은 이재성에게 준수한 평점 7.3을 내렸다.
