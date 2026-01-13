지드래곤, 첫 단독 팬미팅 연다…티켓 일정 공개

가수 지드래곤. 사진 = 뉴시스

가수 지드래곤이 첫 단독 팬미팅을 앞두고 예매 일정 공개로 기대감을 높였다.

지드래곤은 13일 공식 팬 커뮤니티 및 공식 SNS 채널을 통해 ‘2026 G-DRAGON ‘FAM’ MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]’이라는 팬미팅 타이틀과 함께 티켓 예매 일정을 공지했다.

이번 팬미팅 타이틀 ‘FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU’에는 지드래곤이 오랜 시간 함께해온 팬들을 가족(FAMILY)처럼 소중히 여기는 그의 애정이 담겼다. 지드래곤과 팬이 함께이기에 완성된 이름 ‘FAM’ 속에 담긴 진심과, 가족이라는 익숙한 단어 안에 숨겨둔 ‘FAM I LOVE YOU’라는 고백은 이번 팬미팅의 의미를 더욱 깊게 만든다. 가장 솔직한 이름 ‘권지용’과 그를 바라보는 가장 따뜻한 시선 ‘FAM’이 마주해 진심을 나누는 자리로, 오직 이 만남에서만 완성될 특별한 시간을 예고해 기대를 높인다.

티켓 예매는 오는 21일 오후 8시 NOL티켓(인터파크 티켓)을 통해 진행되며 비스테이지 회원 한정으로 오픈된다. 팬클럽 전용 예매로 진행되는 만큼, 전 세계 팬들의 뜨거운 관심 속에 어느 때보다 치열한 티켓 경쟁이 예상된다.

한편 지드래곤은 ‘제40회 골든디스크어워즈 with 업비트’에서 2025년을 대표하는 곡으로 선정돼 ‘디지털 음원 대상’을 수상하며 명실상부한 ‘시대의 아이콘’임을 입증했다. 또한 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 연간 차트에서 ‘올해의 앨범’에 이름을 올렸으며, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트(TME)가 발표한 ‘2025 YEAR-END CHART’에서 올해의 K팝 가수, 올해의 K팝 앨범, 올해의 K팝 곡 등3관왕을 차지하며 글로벌 영향력을 입증했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

