U21 우즈벡에 2골이나 먹혔다… 또 수비 집중력 부재 이민성호, ‘탈락 위기’

이민성 감독이 이끄는 한국 U-23)축구 대표팀이 13일 사우디아라비아 리야드 프린스 파이살 빈 파흐드 경기장에서 열린 우즈베키스탄과의 2026 AFC U-23 아시안컵 조별리그 C조 3차전에서 0-2로 밀리고 있다. 사진은 김도현이 볼 다툼을 하고 있는 모습. KFA 제공

수비 집중력 부족, 또 드러났다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 13일 사우디아라비아 리야드의 프린스 파이살 빈 파흐드 경기장에서 열린 우즈베키스탄과의 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 C조 3차전에서 후반 시작과 동시에 실점을 허용했다. 이어 후반 25분에도 실점을 허용하며 0-2로 뒤지고 있다.

이날 경기를 조별리그 C조 순위가 결정되는 중요한 경기다. 한국 이날 경기 전까지 승점 4(1승1무, 골득실 +2)로 1위에 올라있었고, 이어 우즈벡(승점 4·-1)이 한국과 승점 동률, 득실차이로 2위에 올랐다. 이어 이란(승점 2)이 3위, 레바논이 4위에 있었다. 한국이 이날 우즈벡에 승리하면 조 1위 8강행이 가능하고, 비기기만해 8강행에는 올라탈 수 있다. 다만 한국이 우즈벡에 패하고, 이란이 레바논을 꺾을 경우 조별리그에서 탈락하게 된다. 다행히 같은 시간 경기를 치르고 있는 이란은 레바논에 실점을 허용, 0-1로 밀리고 있다. 이대로 양쪽 경기가 끝난다면 조 2위로 8강에 진출한다.

이 감독은 이날 4-4-2 카드를 꺼내들었다. 최전방에 김태원과 정재상이 배치됐다. 이어 좌우 측면에는 이건희와 강성진이, 중원은 김동진과 김한서가 나섰다. 포백라인은 배현서, 신민하, 이현용, 김도현이 구성됐고, 골키퍼 장갑은 홍성민이 꼈다.

우즈벡은 2026 LA올림픽을 겨냥해 21세 이하 대표팀이 이번 대회에 나섰다. 하지만 주축 선수들은 유럽에서 활약하는 등 만만하지 않은 전력을 자랑하고 있다.

특히 이날은 전반부터 촘촘하게 수비라인을 지켰다. 우즈벡 역시 이날 무승부로 경기를 마치고, 이란이 큰 점수 차로 승리할 경우 조별리그에서 탈락할 수 있다. 따라서 전반을 무실점으로 마치고, 후반 대대적인 공격에 나서겠다는 전략이다.

한국은 빈공에 시달리며 우즈벡 골문을 두드리지 못했다. 전반 6분 코너킥 상황에서 패스를 받은 강성진이 슈팅으로 연결했지만 골대를 벗어났다. 이 장면 외에는 특별한 상황을 만들지 못했다. 우즈벡 수비진에 밀려 패스만 주고 받을 뿐이었다. 특히 문전에서 세밀한 플레이가 이뤄지지 않으면서 슈팅이 상대 수비에 막히거나, 마지막 순간 공을 뺏기는 장면이 반복됐다. 앞서 이란과의 1차전에서 단 1개의 유효 슈팅에 그치며 답답한 흐름을 보였던 대표팀은 결국 이날 전반에도 무실점으로 마쳤다.

후반은 레바논과의 2차전에서 보였던 집중력 부재가 여실히 드러났다. 우즈벡은 후반 시작과 함께 레이모프를 빼고 사이드누룰라예프를, 카이다로프를 빼고 사이도프를 투입하며 공격진을 강화했다. 공격수가 바뀌자 한국 수비진은 상대 대인마크를 놓쳤다. 결국 후반 3분 카리모프가 페널티지역 오른쪽에서 쏜 오른발 대각선 슛에 선재 실점을 허용했다.

이영표 KBS해설위원은 “실점하기 전과 실점한 후의 경기력이 동일하다면…”이라고 말끝을 흐린 뒤 “2살이나 어린 우즈벡 대표팀을 상대로 이 같은 경기력을 보여주는 것은 아쉬운 일”이라고 지적했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

