‘하시4’ 김지영, 웨딩드레스 9벌 완벽 소화…청순미 폭발

‘하트시그널4’ 출신 인플루언서 김지영이 웨딩드레스 자태를 공개했다.

김지영은 13일 자신의 SNS를 통해 “드레스 여러 벌 입는 게 보통 일이 아니다”라며 “지룽이(팬 애칭)들의 원픽이 너무 궁금하다”는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 김지영은 총 9벌의 웨딩드레스를 차례로 입으며 청순하면서도 우아한 분위기를 자아냈다. 어깨 라인이 드러나는 오프숄더 드레스부터 몸매 윤곽이 강조된 슬림한 실루엣의 드레스까지 완벽하게 소화하며 군살 없는 탄탄한 바디 라인을 드러냈다.

이어 그는 “본식 때는 영상 속 날렵한 사람은 없을 예정”이라며 촬영 이후 체중이 3.7kg 증가했다고 솔직하게 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 김지영은 최근 깜짝 결혼과 임신 소식을 동시에 전해 화제를 모았다. 예비 신랑은 6살 연상의 사업가이자 독서 모임 커뮤니티 ‘트레바리’의 창업자인 윤수영 대표로 알려졌다. 당초 4월 결혼을 계획했으나, 임신 소식을 알게 된 후 일정을 앞당겨 오는 2월 1일 백년가약을 맺을 예정이다.

