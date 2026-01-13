고민시, 논란 딛고 활동 재개…‘모럴 패밀리’ 출연

배우 고민시가 영화 ‘모럴 패밀리’ 출연으로 스크린 복귀를 알렸다.
13일 고민시의 소속사 미스틱스토리는 “고민시가 영화 ‘모럴 패밀리’ 출연하는 것이 맞다”고 밝혔다.
영화 ‘모럴 패밀리’는 개성과 스타일, 각자의 비밀까지 모두 다른 네 남매가 펼치는 유쾌한 생존기를 그린 작품이다. 2014년 초연된 동명의 연극을 원작으로 하며, 연출은 영화 ‘세자매’를 연출한 이승원 감독이 맡는다.
앞서 고민시는 지난해 학교폭력 가담 의혹에 휘말린 바 있다. 고민시의 동창이라고 주장한 A씨는 고민시가 신체 폭행, 금품 갈취, 따돌림, 장애 학생 조롱 등 다양한 형태의 학교 폭력을 저질렀다고 주장했다.
이에 고민시 측은 “해당 내용은 명백한 허위사실”이라고 부인했다. 고민시 또한 “일탈을 즐거워하며 철없이 학창시절을 보낸 학생이었음을 그 누구보다 스스로 가장 잘 인지하고 있다. 하지만 과거가 불완전했다는 이유로 누명까지 떠안아야 할 이유는 결코 없다”고 해명했다.
한편, ‘모럴 패밀리’는 주요 캐스팅을 마치고 오는 3월 중 촬영을 시작할 예정이다.
