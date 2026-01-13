강은비, 학창 시절 왕따·폭력 고백…“귀 고막 한쪽 인공”

배우 강은비가 과거 학창 시절 겪은 학교폭력 피해를 처음으로 털어놨다. 사진 = tvN ‘김창옥쇼4’

13일 방송되는 tvN 토크쇼 ‘김창옥쇼4’에는 강은비와 남편 변준필이 출연한다. 변준필은 이날 사연을 통해 “아내가 감정을 숨기기만 한다. 아내의 속을 모르겠다”고 전했다.

강은비는 방송에서 “제가 지금 임신 중이다. 많이 잘 먹었더니 통통해졌다. 이제 12주 차다”라며 근황을 밝혔다. 강은비는 서울예술대학교 동기인 변준필과 약 17년 교제 끝에 지난해 4월 결혼했고, 지난해 9월 만 40세에 자연임신 소식을 전해 화제를 모았다.

이날 강은비는 학창 시절 겪은 집단 따돌림과 폭력 경험을 고백했다. 그는 “학창 시절에 친구들에게 예쁨을 받지 못했다. 항상 혼자였고 왕따를 심하게 당했다”며 “맞아서 귀 고막이 터져서 한쪽은 인공 고막이다”라고 밝혔다.

또 데뷔 후 경험한 악플 상처도 털어놓았다. 강은비는 “연기자로 데뷔하고 나간 첫 예능에서 애교스러운 모습이 많이 나갔다. 그때 아이돌과 러브라인도 생겼는데 신인이니 방송에 나오고 싶어서 리액션을 한 것”이라며 “당시 내 이름 연관 검색어는 욕설뿐이었다. 악플 제재가 안되던 시절이라 그런 걸 오롯이 봐야 했다”고 말했다.

이러한 경험은 결혼 생활에도 영향을 미쳤다고 했다. 그는 “내가 애교를 부리려고 하면 남편도 나를 비호감으로 보지 않을까 싶었다. 그래서 ‘여보’나 ‘자기’라는 말을 못 하겠다”고 말했다. 이어 “약한 모습을 보이면 떠날 것 같아서 강한 모습을 보이려고 말도 세게 했다. 남편이 내 마음을 모른다고 하니 마음이 많이 아프다”며 눈물을 보였다.

한편, 강은비는 지난해 4월 얼짱 출신 동갑내기 변준필과 17년 열애 끝에 결혼했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

