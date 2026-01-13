이세희, ‘혼자는 못 해’ 출격…‘예능 원석’ 존재감 발산

배우 이세희가 첫 야외 예능에 도전하며 예능 원석의 존재감을 뽐낸다.

이세희는 13일 오후 방송되는 JTBC 신규 예능 프로그램 '혼자는 못 해'에 출격한다.

혼자는 못 해는 게스트 혼자 하기 버겁거나 용기가 없어 미뤄둔 일, 함께 나누고 싶은 모든 일을 같이 해주는 게스트 맞춤 팀플 버라이어티 예능이다. 이세희는 전현무, 추성훈, 이수지와 함께 게스트들의 든든한 서포터즈로 나서 색다른 케미를 완성, 예측 불가의 매력을 전할 예정이다.

첫 야외 예능 도전이다. 이세희는 무엇이든지 도전하고 보는 직진 매력으로 시청자들에게 한 발짝 더 가까이 다가간다. 서포터즈로서 맹활약하며 게스트들의 로망을 생생한 현실로 이뤄줄 것으로 기대된다.

이세희는 그간 드라마 '신사와 아가씨', '슬기로운 의사생활 시즌2', '진검승부', '미녀와 순정남', '정숙한 세일즈', '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 등에서 한계 없는 캐릭터 소화력을 자랑하며 필모그래피를 다채롭게 채워왔다.

연기는 물론 예능 프로그램에서의 활약도 눈부셨다. 이세희는 SBS Plus·ENA·티빙 예능 프로그램 '지지고 볶는 여행'의 메인 MC로서 탁월한 진행 실력을 입증했으며, MBC '전지적 참견 시점', MBN '전현무계획2' 등을 통해 강력한 예능감을 과시하며 독보적인 존재감을 각인시켰다. 이번 예능을 통해 보여줄 새로운 매력에도 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

