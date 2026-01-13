‘와인드업’ NCT 제노·재민, 야구 연습 비하인드 스틸 공개 ‘화제’

‘와인드업’ NCT 제노, 재민(에스엠엔터테인먼트 소속)의 야구 연습 비하인드 스틸이 화제다.

제노, 재민은 스트라이크를 던질 수 없는 고교 야구 투수와 그의 매니저를 자처하는 전학생의 반짝이고 순수한 우정을 그리는 킷츠 프리미엄 숏폼 드라마 ‘와인드업’(연출 김성호, 극본 변재철, 기획 테이크원컴퍼니, 제작 테이크원스튜디오·SM엔터테인먼트)에 출연해 시청자를 만난다.

이 작품에서 제노는 중학 MVP까지 거머쥐었지만 어느 순간 찾아온 ‘입스’로 인해 스트라이크를 던지지 못하게 된 ‘우진’ 역을, 재민은 갑자기 우진 앞에 나타나 매니저를 자처하는 중학교 야구부 타자 출신 ‘태희’ 역을 맡아, 야구를 통해 따뜻한 관계성을 쌓아가는 두 소년의 이야기를 밀도 있게 그려낼 예정이다.

이와 관련해 제노와 재민은 촬영 전 야구 트레이닝을 받은 과정이 담긴 비하인드 스틸을 공개, 공과 배트를 잡고 동작을 취하면서 집중하는 모습으로 눈길을 끈다.

특히 제노와 재민이 바쁜 일정 속에서도 야구 트레이닝장을 찾아 기본 동작부터 자세까지 익히며 캐릭터에 자연스럽게 녹아들기 위한 노력을 이어간 만큼, 두 사람의 새로운 얼굴이 담길 ‘와인드업’에 더욱 관심이 모인다.

한편 제노, 재민 주연의 ‘와인드업’은 오는 16일 오후 6시 글로벌 K-POP 숏폼 플랫폼 킷츠(KITZ)에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]