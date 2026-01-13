엑소, 세계관 궁금하다면…뮤비 소품까지 볼 수 있다 ‘팝업 스토어 오픈’

엑소(EXO, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 정규 8집 발매 기념 팝업스토어를 연다.

엑소 팝업스토어 ‘REVERXE THE WORLD’(리버스 더 월드)는 1월 20일부터 27일까지 8일간 서울 영등포구 더현대 서울 B1 이벤트 플라자에서 개최되며, 오랜 시간 엑소 컴백을 기다려온 팬들에게 색다른 즐거움을 선사할 것으로 보인다.

특히 이번 팝업스토어는 엑소 세계관을 기반으로 한 앨범 콘셉트에 맞춰 멤버별 초능력을 시각적으로 생생하게 경험하도록 기획, 미로를 헤매다 큐브를 마주하게 되는 몰입형 공간 스토리텔링을 만날 수 있어 기대를 모은다.

게다가 다양한 버전의 앨범과 타이틀 곡 ‘Crown’(크라운) 뮤직비디오 속 일부 소품을 감상할 수 있으며, 커스텀 포토카드와 스티커 제작이 가능한 체험 공간, 스페셜 MD 공간도 마련되어 큰 관심을 얻을 전망이다.

이번 팝업스토어는 온라인 사전 예약과 현장 방문 예약을 통해 입장 가능하고, 매일 1회차는 엑소엘(EXO-L, 공식 팬클럽명) 전용 회차로 운영되며, 상세 정보는 엑소 공식 SNS 계정 및 팝업스토어 SNS 계정에서 공지된다.

한편, 엑소 정규 8집 ‘REVERXE’는 1월 19일 발매되며, 타이틀 곡 ‘Crown’(크라운)을 포함한 총 9곡이 수록되어 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

